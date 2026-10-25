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Dhiaz Asihing Pamartany
Minggu, 25 Oktober 2026 | 14.19 WIB

Ramalan Zodiak Leo Minggu Ini 25 hingga 31 Oktober 2026: Karier Menantang, Keuangan Perlu Dijaga

Ilustrasi zodiak Leo (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Leo minggu ini, 25–31 Oktober 2026, mengingatkan pentingnya bersikap sabar dalam menghadapi berbagai tantangan.

Leo mungkin harus menyelesaikan lebih banyak pekerjaan, menghadapi perbedaan pendapat dengan atasan, hingga mengatur keuangan yang belum menunjukkan perkembangan sesuai harapan.

Karena itu, mengambil keputusan besar secara terburu-buru sebaiknya dihindari.
 
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Selain pekerjaan dan keuangan, hubungan asmara Leo juga membutuhkan perhatian lebih. Perbedaan pendapat dengan pasangan bisa memicu ketegangan jika tidak disikapi dengan bijak.

Di sisi lain, kemungkinan pengeluaran untuk kesehatan ibu perlu menjadi pertimbangan dalam mengatur anggaran keluarga.

Lantas, bagaimana ramalan zodiak Leo minggu ini dalam aspek karier, cinta, keuangan dan kesehatan? Cek selangkapnya yang dilansir dari astroved.

1. Karier

Dalam urusan karier, Leo mungkin menghadapi sejumlah hambatan selama pekan ini. Beban pekerjaan yang bertambah dapat membuat aktivitas terasa lebih melelahkan. Selain itu, perbedaan pendapat dengan atasan berpotensi menimbulkan ketegangan di tempat kerja.

Leo juga perlu menjaga konsentrasi agar tidak melakukan kesalahan saat menyelesaikan tugas. Hindari mengambil keputusan penting ketika pikiran sedang tidak tenang. Sebaiknya, susun pekerjaan berdasarkan prioritas dan selesaikan satu per satu.

Jika muncul masalah dengan rekan kerja atau atasan, cobalah menyampaikan pendapat dengan bahasa yang sopan. Sikap tenang dan profesional akan membantu Leo menghadapi situasi yang kurang menyenangkan.

2. Cinta

Kehidupan asmara Leo minggu ini membutuhkan kesabaran dan pengertian. Hubungan dengan pasangan mungkin terasa kurang harmonis karena perbedaan keinginan atau cara pandang. Jika kedua pihak sama-sama mempertahankan ego, masalah kecil bisa berkembang menjadi pertengkaran.

Leo disarankan untuk lebih terbuka dalam berkomunikasi. Dengarkan pendapat pasangan dan jangan terburu-buru menyimpulkan sesuatu. Kesediaan untuk saling memahami dapat membantu menemukan jalan tengah.

Bagi Leo yang sedang menjalin hubungan, kompromi menjadi hal penting untuk menjaga keharmonisan. Hindari memaksakan kehendak dan berikan waktu bagi pasangan untuk menyampaikan perasaannya.

3. Keuangan

Dari sisi keuangan, kondisi Leo diperkirakan belum menunjukkan perkembangan yang berarti. Kemampuan untuk menambah tabungan mungkin terbatas karena kebutuhan sehari-hari dan pengeluaran lainnya.

Untuk menjaga kestabilan finansial, Leo perlu lebih disiplin dalam mengatur uang. Dahulukan kebutuhan pokok, kurangi belanja yang tidak mendesak, dan hindari pengeluaran impulsif.

Jika ada kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi, sesuaikan anggaran agar kondisi keuangan tetap terkendali.

4. Kesehatan

Kesehatan ibu menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan Leo minggu ini. Ada kemungkinan muncul kebutuhan biaya untuk pemeriksaan atau perawatan kesehatan yang dapat menambah beban pikiran.

Leo sebaiknya mempersiapkan anggaran untuk kebutuhan penting keluarga tanpa mengabaikan kondisi diri sendiri. Jika ibu mengalami keluhan kesehatan, prioritaskan pemeriksaan dan saran tenaga medis.
Editor: Setyo Adi Nugroho
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