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Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 25 Oktober 2026 | 00.33 WIB

Ramalan Primbon Jawa Besok, Minggu Kliwon, 25 Oktober 2026: Rezeki, Karier, Cinta, dan Keberuntungan

Ilustrasi ramalan Primbon Jawa (Magnific) - Image

Ilustrasi ramalan Primbon Jawa (Magnific)

JawaPos.com - Ramalan Primbon Jawa besok, Minggu Kliwon, 25 Oktober 2026, menjadi pembahasan menarik bagi masyarakat yang ingin mengenal lebih jauh tradisi penanggalan Jawa. 

Weton Minggu Kliwon memiliki neptu 13, hasil penjumlahan nilai hari Minggu sebesar 5 dan pasaran Kliwon sebesar 8. 

Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, perpaduan hari dan pasaran ini kerap digunakan sebagai dasar untuk menafsirkan karakter, kecenderungan kehidupan, serta berbagai aspek peruntungan.

Weton tidak hanya menjadi penanda hari kelahiran, tetapi juga bagian dari warisan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. 

Dalam sejumlah penafsiran tradisional, hari Minggu dikaitkan dengan kepercayaan diri dan keteguhan, sedangkan pasaran Kliwon sering dihubungkan dengan kepekaan dan intuisi. 

Meski demikian, penafsiran watak dapat berbeda menurut sumber dan tradisi yang digunakan.

Dilansir dari Primbon.com, pembahasan ramalan Primbon Jawa berikut mengulas gambaran rezeki, karier, cinta, dan keberuntungan untuk Minggu Kliwon, 25 Oktober 2026.

Serta nasihat keseharian yang dapat dijadikan bahan refleksi dalam menghadapi berbagai peluang maupun tantangan.

Editor: Novia Tri Astuti
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