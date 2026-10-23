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Rabbany Wanadriani
Jumat, 23 Oktober 2026 | 20.17 WIB

Ramalan Zodiak dan Pesan Semesta Besok Sabtu 24 Oktober 2026: Aries, Taurus, Gemini, Cancer

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ilustrasi zodiak. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Peluang finansial Aries menuntut tindakan cepat dan cerdas, jangan ragu-ragu dengan insting pertama Anda.

Di sisi lain, stabilitas meredakan stres finansial, tindakan kecil dalam mengatur membawa kedamaian.

Dilansir astotalk, berikut ini ramalan zodiak terkait cinta, karier, keuangan, dan kesehatan sekaligus pesan semesta pada besok Sabtu 24 Oktober 2026 untuk Aries, Taurus, Gemini, dan Cancer.

Perlu diingat hasil ramalan tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Aries – (21 Maret hingga 19 April)

Anda dipenuhi dengan keberanian kosmik dan keaslian Anda menarik orang lain mendekat.

Jalur karier tampak kurang berbelit-belit karena solusi muncul ketika Anda mempercayai intuisi.

Peluang finansial menuntut tindakan cepat dan cerdas, jangan ragu-ragu dengan insting pertama Anda.

Seimbangkan antusiasme yang membara dengan perawatan diri yang lembut untuk menjaga tubuh Anda tetap kuat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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