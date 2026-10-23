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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 23 Oktober 2026 | 14.35 WIB

Ramalan Keuangan Zodiak Libra Jumat, 23 Oktober 2026: Seimbangkan Belanja dan Tabungan

Ilustrasi zodiak Libra (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (magnific)

JawaPos.com - Kondisi keuangan Libra pada Jumat, 23 Oktober 2026, membutuhkan pengelolaan yang seimbang agar kamu tetap bisa menikmati hasil kerja tanpa mengabaikan kebutuhan yang lebih penting.

Keinginan untuk memperbarui penampilan, mencari hiburan, atau memberikan sesuatu kepada orang tersayang memang wajar, tetapi setiap pengeluaran sebaiknya tetap disesuaikan dengan kondisi keuangan yang tersedia.

Berikut ramalan keuangan zodiak Libra pada Jumat, 23 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Sebelum menggunakan uang untuk keperluan tambahan, cobalah meninjau kembali anggaran bulanan dan memastikan seluruh kebutuhan utama telah diperhitungkan.

Pembayaran tagihan, biaya hidup sehari-hari, serta kewajiban rutin perlu mendapatkan perhatian sebelum kamu mengalokasikan dana untuk keinginan pribadi.

Jangan sampai pengeluaran kecil yang dilakukan berulang kali justru menghabiskan sebagian besar uang tanpa disadari.

Jika menemukan biaya yang tidak terlalu mendesak, pertimbangkan untuk menguranginya atau menunda pembelian sampai kondisi finansial lebih memungkinkan.

Libra juga sebaiknya mulai memperhatikan tujuan keuangan jangka panjang, termasuk menambah tabungan dan mempersiapkan dana untuk kebutuhan yang tidak terduga.

Editor: Novia Tri Astuti
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