Ramalan Zodiak Cinta 23 Oktober 2026: Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius dan Pisces

Ramalan zodiak cinta besok 23 Oktober 2026 / foto : Magnific/ magnific
JawaPos.com – Bagi kamu yang penasaran dengan peruntungan asmara, ramalan cinta besok untuk zodiak berikut layak disimak.
Mulai dari Libra hingga Pisces memiliki gambaran kisah hati yang berbeda untuk 23 Oktober 2026.
Ada yang akan merasakan getaran baru, ada pula yang perlu lebih sabar menghadapi pasangan. Setiap prediksi ini dapat menjadi bahan renungan sebelum kamu melangkah.
Dilansir dari laman Astrotalk pada Kamis (22/10), dijelaskan mengenai ramalan cinta zodiak Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius dan Pisces Besok Jumat 23 Oktober 2026.
1. Libra (23 September – 23 Oktober)
Pengaruh energi kasih sayang membuat Libra lajang bisa tertarik pada seseorang yang sudah resmi memiliki pasangan.
Perasaan itu mungkin terasa sangat kuat, tetapi pahami dulu keadaannya sebelum kamu mengambil langkah apa pun.
Bagi yang sudah berpasangan, kamu merindukan kedekatan dan perhatian yang lebih besar dari pasanganmu hari ini.
Nikmati perasaanmu dengan tenang, tetapi tetap ingat untuk menghormati batasan satu sama lain selama menjalani hubungan.
2. Scorpio (24 Oktober – 22 November)
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Jawa Pos
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