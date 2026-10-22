Ramalan Asmara Zodiak Taurus Kamis, 22 Oktober 2026: Perkuat Kedekatan Lewat Komunikasi

JawaPos.com - Kehidupan asmara Taurus pada Kamis, 22 Oktober 2026, mengingatkan pentingnya memahami kebutuhan emosional satu sama lain agar hubungan dapat berjalan dengan lebih hangat dan nyaman.

Perhatian yang diberikan secara konsisten memang dapat memperkuat ikatan, tetapi komunikasi terbuka juga dibutuhkan supaya perasaan, harapan, dan keinginan tidak hanya dipendam atau dibiarkan menjadi dugaan.

Berikut ramalan asmara zodiak Taurus pada Kamis, 22 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Taurus yang sudah memiliki pasangan, kedekatan dapat dibangun melalui kebiasaan sederhana yang menunjukkan kepedulian dalam kehidupan sehari-hari.

Meluangkan waktu untuk menikmati kebersamaan, menanyakan kabar setelah menjalani aktivitas, atau membantu pasangan menyelesaikan pekerjaan dapat membuat hubungan terasa lebih diperhatikan.

Meski begitu, Taurus sebaiknya tidak beranggapan bahwa tindakan saja selalu cukup untuk menyampaikan perasaan.

Mengungkapkan kasih sayang melalui kata-kata yang tulus juga dapat membantu pasangan memahami betapa berartinya hubungan tersebut bagimu.