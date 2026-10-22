Ramalan Asmara Zodiak Taurus Kamis, 22 Oktober 2026: Perkuat Kedekatan Lewat Komunikasi

Ilustrasi zodiak Taurus (magnific)
JawaPos.com - Kehidupan asmara Taurus pada Kamis, 22 Oktober 2026, mengingatkan pentingnya memahami kebutuhan emosional satu sama lain agar hubungan dapat berjalan dengan lebih hangat dan nyaman.
Perhatian yang diberikan secara konsisten memang dapat memperkuat ikatan, tetapi komunikasi terbuka juga dibutuhkan supaya perasaan, harapan, dan keinginan tidak hanya dipendam atau dibiarkan menjadi dugaan.
Bagi Taurus yang sudah memiliki pasangan, kedekatan dapat dibangun melalui kebiasaan sederhana yang menunjukkan kepedulian dalam kehidupan sehari-hari.
Meluangkan waktu untuk menikmati kebersamaan, menanyakan kabar setelah menjalani aktivitas, atau membantu pasangan menyelesaikan pekerjaan dapat membuat hubungan terasa lebih diperhatikan.
Meski begitu, Taurus sebaiknya tidak beranggapan bahwa tindakan saja selalu cukup untuk menyampaikan perasaan.
Mengungkapkan kasih sayang melalui kata-kata yang tulus juga dapat membantu pasangan memahami betapa berartinya hubungan tersebut bagimu.
Kamu tidak harus selalu menyampaikan sesuatu yang istimewa karena ucapan sederhana yang disertai ketulusan pun dapat memberikan kenyamanan emosional.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
KPK Dalami Dugaan Korupsi di Sultra dengan Nilai Kerugian Ditaksir Rp 328 Miliar
Prediksi Skor Roma vs Slovan Bratislava di Liga Champions: I Giallorossi Tak Mau Malu Lagi!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Prediksi Susunan Pemain Sabah FK vs Borussia Dortmund: Daniel Svensson Siap Duel
Prediksi Skor Bhayangkara FC Vs PSIM Jogja di Super League: Misi Berat Laskar Mataram Curi Poin
Prediksi Fenerbahce vs Slavia Praha di Liga Champions: Tuan Rumah Bidik Kemenangan Perdana
Prediksi Skor Isenmulang Kalteng FC vs Java United FC: Tim Tamu Siap Curi Poin
Prediksi Skor Isenmulang FC vs Java United: Laskar Kepodang Emas On Fire
Prediksi Skor Vasco da Gama vs Boca Juniors: Duel Ketat demi Tiket Final Copa Sudamericana
Bukan Sekadar Aransemen Ulang, Freya Sebut REVOICE Buka Sisi Lain JKT48
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022