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Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 21 Oktober 2026 | 18.03 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Gemini Rabu, 21 Oktober 2026: Jaga Kedekatan Lewat Komunikasi

Ilustrasi zodiak Gemini (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini (magnific)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Gemini pada Rabu, 21 Oktober 2026, menekankan pentingnya keterbukaan dalam berkomunikasi serta perhatian terhadap kebiasaan sederhana yang membuat hubungan terasa nyaman.

Keinginan untuk berbagi cerita dan membicarakan rencana masa depan dapat menjadi kesempatan untuk mempererat kedekatan, selama Gemini juga bersedia mendengarkan sudut pandang pasangan.

Berikut ramalan asmara zodiak Gemini pada Rabu, 21 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Gemini yang telah memiliki pasangan, rutinitas pekerjaan dan padatnya aktivitas sehari-hari mungkin membuat waktu untuk berbincang menjadi semakin terbatas.

Jika hal tersebut mulai menimbulkan jarak emosional, cobalah menyisihkan waktu khusus untuk berkomunikasi dengan lebih tenang tanpa terdistraksi oleh pekerjaan, ponsel, atau kesibukan lainnya.

Momen kebersamaan tidak harus selalu diisi dengan kegiatan istimewa karena percakapan sederhana pun dapat membantu menjaga kehangatan hubungan.

Menanyakan kabar pasangan, mengingat hal-hal yang penting baginya, atau mendengarkan ceritanya setelah menjalani hari yang melelahkan merupakan bentuk perhatian yang patut dijaga.

Gemini juga perlu memastikan bahwa komunikasi berjalan dua arah, bukan hanya menjadi kesempatan untuk menyampaikan pengalaman dan keinginan pribadi.

Editor: Novia Tri Astuti
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