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Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 21 Oktober 2026 | 17.28 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Capricorn Rabu, 21 Oktober 2026: Buktikan Kasih Sayang Lewat Perhatian

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Capricorn pada Rabu, 21 Oktober 2026, menyoroti pentingnya menunjukkan kepedulian melalui tindakan nyata agar hubungan terasa semakin hangat dan bermakna.

Ucapan manis memang dapat menyenangkan hati, tetapi perhatian sederhana yang dilakukan secara konsisten juga berperan penting dalam membangun kedekatan dan rasa percaya.

Berikut ramalan asmara zodiak Capricorn pada Rabu, 21 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Capricorn yang sudah memiliki pasangan, padatnya kegiatan sehari-hari mungkin membuat kesempatan untuk menghabiskan waktu bersama menjadi semakin terbatas.

Meski begitu, jangan biarkan kesibukan membuat komunikasi hanya berlangsung ketika ada urusan penting yang perlu dibicarakan.

Cobalah menyediakan waktu untuk mendengarkan cerita pasangan, menanyakan kabarnya, atau sekadar berbagi pengalaman setelah menjalani aktivitas masing-masing.

Tidak setiap persoalan membutuhkan nasihat atau solusi secara langsung karena terkadang pasangan hanya ingin didengarkan dan merasa bahwa kehadirannya benar-benar berarti.

Dengan memberikan perhatian secara utuh, Capricorn dapat membantu menciptakan suasana hubungan yang lebih nyaman dan saling menghargai.

Editor: Novia Tri Astuti
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