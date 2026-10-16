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Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 16 Oktober 2026 | 16.48 WIB

Ramalan Zodiak Cinta 17 Oktober 2026: Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius dan Pisces

Ramalan zodiak cinta besok 17 Oktober 2026 (Magnific/ jcomp) - Image

Ramalan zodiak cinta besok 17 Oktober 2026 (Magnific/ jcomp)

JawaPos.com – Ramalan zodiak cinta untuk besok, 17 Oktober 2026, siap menemani langkahmu menyambut akhir pekan.

Setiap bintang membawa pesan asmara yang berbeda, mulai dari kejutan manis hingga pelajaran berharga.

Dengan membaca prediksi asmara ini, kamu bisa lebih siap menghadapi suasana hati pasangan. Hari esok juga bisa menjadi waktu yang pas bagi para lajang untuk membuka hati.

Dilansir dari laman Astrotalk pada Jumat (16/10), dijelaskan mengenai ramalan cinta zodiak Libra, ScorpioSagittariusCapricornAquarius dan Pisces Besok Kamis 17 Oktober 2026.

1. Libra (23 September – 22 Oktober)

Komunikasi menjadi kunci utama bagi Libra untuk menjaga keharmonisan hubungan dengan pasangan kesayangan sepanjang hari ini.

Tindakan penuh perhatian sering membuat pasangan merasa lebih disayangi daripada ucapan manis, jadi lakukan sesuatu berkesan.

Libra yang masih lajang berpeluang cocok dengan sosok Aries yang berpikiran sehat dan bijaksana dalam bersikap.

Editor: Novia Tri Astuti
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