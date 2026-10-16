Ramalan Zodiak Kesehatan Besok 17 Oktober 2026: Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo dan Virgo

JawaPos.com – Ramalan zodiak selalu menarik perhatian banyak orang yang ingin mengetahui gambaran hari yang akan datang.

Untuk Sabtu, 17 Oktober 2026, pembahasan kali ini difokuskan pada kondisi kesehatan tiap tanda bintang.

Besok, sejumlah bintang disarankan lebih waspada terhadap pola makan, kelelahan, dan keluhan ringan pada tubuh.

Beberapa tanda bintang perlu mengatur asupan makanan, sedangkan yang lain harus lebih banyak beristirahat atau bergerak.

Dilansir dari laman Astrotalk pada Jumat (16/10), dijelaskan mengenai ramalan kesehatan zodiak Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo dan Virgo Besok Kamis 17 Oktober 2026.

1. Aries (21 Maret–19 April)

Sebaiknya kamu kurangi makanan yang digoreng dan camilan manis supaya tubuh tidak terbebani sepanjang hari ini.