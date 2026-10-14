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Dea Agustin Adrianingtyas
Rabu, 14 Oktober 2026 | 10.45 WIB

Ramalan Cinta dan Karir Zodiak Sagitarius dan Capricorn Rabu, 14 Oktober 2026

Ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn ./(Freepik) - Image

Ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn ./(Freepik)

JawaPos.com - Segala kesulitan yang telah lama mengganggu zodiak sagitarius, akan terselesaikan sekarang. Bicaralah dan berinteraksilah dengan orang lain. Melakukan dialog yang jujur ​​dan terbuka biasanya efektif. 

Habiskan waktu berkualitas bersama mereka dengan melakukan sesuatu yang disukai. Apa pun yang sagitarius lakukan untuk meningkatkan pemikiran dan kejernihan mental, akan membantu membuat kemajuan dalam karir.

Zodiak capricorn harus berterima kasih kepada teman dan keluarga atas semua yang mereka lakukan. Cobalah menghabiskan lebih banyak waktu bersama mereka. 

Rasa syukur bermanfaat bagi hubungan dan kesehatan tubuh. Capricorn akan merasakan lebih banyak kebahagiaan jika mengungkapkan rasa terima kasih dan menerima kabar positif tentang orang terdekat.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Rabu, 14 Oktober 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak sagitarius ingin menghabiskan banyak waktu dengan pasangan karena sedang dalam suasana hati yang penuh gairah. Terkait karir, sagitarius harus bersikap cerdas dalam menangani situasi sulit di tempat kerja.

Sementara itu, cobalah memiliki lebih banyak waktu untuk tidur di malam hari dan tidak terganggu saat belajar. Pada ranah keuangan, sagitarius harus memilih investasi yang aman guna memiliki sumber pendapatan yang stabil dan terjamin.

Cinta Sagitarius

Sagitarius sedang dalam suasana hati yang impulsif dan penuh gairah. Sagitarius akan menghabiskan banyak waktu untuk kata-kata manis dengan orang terkasih. Hal ini akan membantu menjaga romantisme tetap hidup dalam hubunganmu.

Editor: Hanny Suwindari
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