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Dea Agustin Adrianingtyas
Rabu, 14 Oktober 2026 | 11.35 WIB

Ramalan Kesehatan dan Keuangan Zodiak Leo dan Virgo Rabu, 14 Oktober 2026

Ilustrasi zodiak Leo dan Virgo (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Leo dan Virgo (freepik)

JawaPos.com - Sekarang adalah saatnya untuk menuai hasil dari usahamu, zodiak leo. Uang, pengakuan, dan kesuksesan akan menjadi milik leo saat ini. Cobalah memanfaatkan semua yang datang menghampiri. 

Leo telah bekerja keras untuk mendapatkan manfaat dari kehidupan. Pekerjaan baru akan datang kemudian. Jadi untuk saat ini, nikmati saja semua pencapaianmu.

Zodiak virgo mungkin mengalami perubahan suasana hati. Virgo mungkin tidak dalam suasana hati terbaik, dan hal ini akan terlihat saat virgo berinteraksi dengan orang-orang terkasih. 

Virgo harus tetap tenang dan bersabar saat berurusan dengan orang lain. Tidak tepat untuk melampiaskan amarah kepada orang lain. Cobalah melakukan hal-hal yang membuat merasa lebih baik. Hal ini dapat membuat virgo merasa jauh lebih baik di akhir hari.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo dan Virgo pada Rabu, 14 Oktober 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo harus merenungkan apa yang sebenarnya dicari dalam sebuah hubungan asmara. Terkait karir, jangan cepat puas dengan pencapaian selama ini dan teruslah berjuang meraih kesuksesan lebih keras.

Sementara itu, pahami akar penyebab masalah fisik yang dialami dan carilah bantuan tenaga medis jika perlu. Terkait keuangan, leo akan mendapatkan keuntungan saat ingin mencoba peruntungan di pasar saham. 

Kesehatan Leo

Saat ini, cobalah untuk memahami akar penyebab masalah fisik yang dialami dan carilah bantuan tenaga medis jika perlu. Obat-obatan yang dijual bebas hanya dapat membantu sampai batas tertentu bukan hanya gejalanya. Cobalah untuk mencari akar penyebabnya jika ingin penyakit tersebut terus kambuh.

Editor: Hanny Suwindari
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