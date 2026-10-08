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Dea Agustin Adrianingtyas
Kamis, 8 Oktober 2026 | 10.15 WIB

Ramalan Zodiak Taurus 8 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Taurus (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (Magnific)

JawaPos.com – Ketika ketegangan meningkat, rasa aman zodiak taurus kemungkinan akan goyah. Taurus mungkin kesulitan untuk berurusan dengan orang lain. Taurus mungkin tergoda untuk mencari pengalih perhatian sebagai alat pemuasan batin. 

Memenuhi kebutuhan emosional dengan cara ini mungkin meredakan masalah untuk sementara waktu, tetapi itu bukanlah solusi untuk masalah secara keseluruhan. Selesaikan masalah dengan orang-orang yang terlibat.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Kamis, 8 Oktober 2026.

Taurus (20 April – 20 Mei)

Pasangan adalah sumber kenyamanan yang besar bagi zodiak taurus, jadi cobalah menghabiskan waktu bersamanya hari ini. Terkait karir, renungkan posisi pekerjaan saat ini dan menyadari manfaat yang taurus peroleh darinya.

Sementara itu, beristirahatlah dan hindari aktivitas yang menimbulkan stres agar tidak memperburuk kondisi demam yang taurus derita. Terkait keuangan, prospek keuangan taurus sedang meningkat, sehingga tidak akan tertinggal dalam waktu dekat.

Cinta Taurus 

Menghabiskan waktu bersama pasangan harus menjadi prioritas, karena dia adalah sumber kenyamanan yang besar bagi taurus saat ini. 

Hubungan tidak tumbuh dengan sendirinya, jadi taurus harus memeliharanya. Lakukan yang terbaik untuk membuat pasangan merasa seperti orang yang paling istimewa di dunia. Segala sesuatunya pasti akan jauh lebih baik.

Karir Taurus

Editor: Hanny Suwindari
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