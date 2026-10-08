Ramalan Zodiak Aries 8 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Jika menemukan adanya ketegangan dalam hubungan dekat, zodiak aries mungkin merasa bahwa pasangan saat ini bukanlah orang yang tepat. Jangan langsung berasumsi bahwa masalahnya terletak pada pasangan.

Situasi sulit yang melibatkan kebutuhan akan cinta dan kasih sayang, pasti akan muncul, terlepas dari situasi atau siapa pun yang bersamanya. Alih-alih langsung mencari pengganti pasangan, luangkan waktu untuk menyelesaikan masalah.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries pada Kamis, 8 Oktober 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Zodiak aries harus menyadari bahwa komunikasi yang terbuka dan jujur ​​adalah landasan dalam hubungan. Terkait karir, ada beberapa perubahan positif sedang direncanakan jika aries merasa tidak puas dengan pekerjaan saat ini.

Sementara itu, jaga tubuh tetap tertutup dan lakukan tindakan pencegahan karena aries rentan mengalami demam atau nyeri. Terkait keuangan, aries memiliki berbagai pilihan dalam melakukan pencarian kontrak yang menguntungkan.

Cinta Aries

Hati aries harus benar-benar terbuka kepada pasangan. Komunikasi yang terbuka dan jujur ​​adalah landasan hubungan. Tetapi terkadang, kata-kata tidak terucap dengan baik.

Hari ini, aries akan merasa puas dengan cara dalam menangani situasi yang berpotensi rumit. Hubungan asmara akan jauh lebih kuat setelah aries mengungkapkan perasaan kepada pasangan.