4 Zodiak Punya Cara Unik Saat Menilai Dirinya Sendiri, Begini Mereka Membangun Personal Branding

JawaPos.com - Seseorang biasanya membentuk gambaran tentang dirinya sendiri berdasarkan hal-hal yang menurut mereka menarik dan mengesankan.

Menurut sudut pandang astrologi, personal branding setiap orang cenderung berbeda-beda, tergantung pada karakter dominan yang muncul di dalam dirinya.

Berdasarkan informasi dari laman yourtango yang dikutip pada (4/10) berikut cara empat zodiak membangun personal branding sesuai dengan karakter utama yang ada di dalam diri mereka.

Libra

Libra menganggap dirinya sebagai sosok yang baik. Mereka memiliki pemikiran bahwa mereka selalu bisa menyesuaikan diri dengan siapapun. Namun, kenyataannya tidak selalu demikian. Libra bisa lebih sering berbohong pada diri sendiri daripada orang lain.

Scorpio

Scorpio cenderung memberikan nasihat pada semua orang, melontarkan kritik pada orang lain, serta menawarkan arahan pada orang-orang yang sebenarnya tidak membutuhkan. Scorpio melihat dirinya sebagai sosok penolong.

Sagittarius

Sudah sejak lama mereka memiliki sifat yang mandiri. Sagitarius adalah sosok yang mandiri dan kreatif. Namun, terkadang mereka bisa terlalu fokus pada diri sendiri, kurang peka, serta terlihat tidak berempati.

Aquarius