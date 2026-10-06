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Shania Vivi Armylia Putri
Selasa, 6 Oktober 2026 | 17.37 WIB

4 Zodiak Punya Cara Unik Saat Menilai Dirinya Sendiri, Begini Mereka Membangun Personal Branding

Ilustrasi self talk/Magnific - Image

Ilustrasi self talk/Magnific

JawaPos.com - Seseorang biasanya membentuk gambaran tentang dirinya sendiri berdasarkan hal-hal yang menurut mereka menarik dan mengesankan.

Menurut sudut pandang astrologi, personal branding setiap orang cenderung berbeda-beda, tergantung pada karakter dominan yang muncul di dalam dirinya. 

Berdasarkan informasi dari laman yourtango yang dikutip pada (4/10) berikut cara empat zodiak membangun personal branding sesuai dengan karakter utama yang ada di dalam diri mereka.

Libra menganggap dirinya sebagai sosok yang baik. Mereka memiliki pemikiran bahwa mereka selalu bisa menyesuaikan diri dengan siapapun. Namun, kenyataannya tidak selalu demikian. Libra bisa lebih sering berbohong pada diri sendiri daripada orang lain.

Scorpio cenderung memberikan nasihat pada semua orang, melontarkan kritik pada orang lain, serta menawarkan arahan pada orang-orang yang sebenarnya tidak membutuhkan. Scorpio melihat dirinya sebagai sosok penolong.

Sudah sejak lama mereka memiliki sifat yang mandiri. Sagitarius adalah sosok yang mandiri dan kreatif. Namun, terkadang mereka bisa terlalu fokus pada diri sendiri, kurang peka, serta terlihat tidak berempati. 

Aquarius sering merasa bahwa dirinya sedang melakukan hal yang benar. Padahal, tanpa disadari cara tersebut juga membuat orang lain semakin terisolasi. Mereka menerapkan cara yang tegas untuk mengungkapkan kepedulian.

Editor: Hanny Suwindari
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