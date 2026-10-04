Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 4 Oktober 2026 | 15.52 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Leo Minggu, 4 Oktober 2026: Nikmati Kedekatan Tanpa Memaksa

Ilustrasi zodiak Leo (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (Freepik)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Leo pada Minggu, 4 Oktober 2026 dapat terasa cukup tenang, terutama bagi Leo yang masih sendiri dan mulai menikmati waktu tanpa pasangan.

Kesendirian tidak selalu berarti kehidupan terasa sepi karena Leo tetap dapat mengisi hari dengan berbagai kegiatan yang membuat diri merasa nyaman.

Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Leo pada Minggu, 4 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Menggunakan waktu untuk melakukan hal-hal yang disukai dapat membantu Leo memahami kebutuhan pribadi sekaligus mengenali apa yang sebenarnya diharapkan dari sebuah hubungan.

Leo juga tidak perlu merasa harus segera mencari pasangan hanya karena melihat orang-orang di sekitarnya sedang menikmati hubungan romantis.

Setiap orang memiliki waktu dan proses yang berbeda dalam menemukan kedekatan dengan seseorang.

Jika terdapat sosok yang mulai menarik perhatian, biarkan proses pendekatan berlangsung secara perlahan tanpa memberikan tekanan untuk segera menentukan arah hubungan.

Percakapan ringan dapat menjadi awal yang baik untuk mengenal karakter dan cara berpikir orang tersebut.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Asmara Zodiak Cancer Minggu, 4 Oktober 2026: Jangan Terburu Mengambil Sikap - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Cancer Minggu, 4 Oktober 2026: Jangan Terburu Mengambil Sikap

Minggu, 4 Oktober 2026 | 15.46 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Gemini Minggu, 4 Oktober 2026: Buka Diri pada Pengalaman Baru - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Gemini Minggu, 4 Oktober 2026: Buka Diri pada Pengalaman Baru

Minggu, 4 Oktober 2026 | 15.30 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Taurus Minggu, 4 Oktober 2026: Nikmati Kedekatan Tanpa Terburu-buru - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Taurus Minggu, 4 Oktober 2026: Nikmati Kedekatan Tanpa Terburu-buru

Minggu, 4 Oktober 2026 | 15.24 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Swiss vs Slovenia di Liga Nations UEFA: La Nati Menang Besar di Thermoplan Arena - Image
1

Prediksi Skor Swiss vs Slovenia di Liga Nations UEFA: La Nati Menang Besar di Thermoplan Arena

2

Prediksi Skor Islandia vs Bulgaria di Liga Nations UEFA: Strákarnir okkar Tundukkan Tim Tamu

3

Injury Time Timnas Indonesia vs Bangladesh Jadi 7 Menit, John Herdman Beri Penjelasan

4

Prediksi Skor Belarus vs San Marino di Liga Nations UEFA: Belyya Kryly Pesta Gol

5

Prediksi Skor Polandia vs Rumania di Liga Nations UEFA: Biało-czerwoni Berburu Kemenangan

6

Prediksi Skor Vietnam vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup: Golden Star Warriors Lumat Habis Shaheens

7

Prediksi Skor Kroasia vs Inggris di Liga Nations UEFA: The Three Lions Redam Tuan Rumah

8

Prediksi Finlandia vs Albania di UEFA Nations League: Duel Ketat Dua Tim Belum Kebobolan

9

Prediksi Susunan Pemain Spanyol vs Ceko: De la Fuente dan Denia seperti Bermain Catur

10

Alyssa Daguise Sedih Wajah Baby Soso Terekspos ke Publik

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore