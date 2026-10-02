Ramalan Zodiak Leo 2 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Leo (Magnific)
JawaPos.com - Hari ini adalah salah satu hari dimana zodiak leo sangat ingin berbagi berita besar dengan teman-teman. Mungkin, leo baru saja menerima paket atau informasi penting.
Namun, berhati-hatilah terhadap siapa yang mungkin mengintai di sekitar, karena mungkin ada orang lain yang mendengarkan. Mereka mungkin tidak selalu bertindak untuk kepentingan terbaik leo.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Jumat, 2 Oktober 2026.
Leo (23 Juli – 22 Agustus)
Orang tua akan senang karena pilihan pasangan zodiak leo adalah seseorang yang menghormati mereka. Terkait karir, cobalah untuk menghindari gosip yang beredar mengenai rekan kerja.
Sementara itu, berolahragalah untuk mencapai tujuan berat badan dan kesehatan yang diinginkan. Terkait keuangan, kunjungi dealer atau showroom jika leo memiliki rencana untuk membeli mobil baru.
Cinta Leo
Leo akan mengenalkan seseorang kepada orang tua, Orang tua akan sangat senang dengan pilihan leo, karena pasangan leo adalah seseorang yang menghormati sepenuhnya anggota keluarga leo. Leo dapat melanjutkan hubungan ini dan memersiapkan untuk melaksanakan pernikahan di masa depan.
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