Ramalan Scorpio Mingguan 21 hingga 27 September 2026: Waspadai Tekanan Kerja

JawaPos.com - Ramalan Scorpio minggu ini, 21-27 September 2026, mengingatkan agar tidak terburu-buru menghadapi berbagai situasi yang muncul.

Scorpio dapat membuat pekan terasa lebih baik dengan meluangkan waktu untuk kegiatan spiritual yang memberikan ketenangan dan kepuasan batin.

Selain itu, perencanaan yang matang menjadi hal penting agar berbagai aktivitas dapat berjalan lebih terarah.

Di sisi lain, Scorpio perlu lebih berhati-hati dalam menghadapi pekerjaan, hubungan asmara, hingga pengeluaran.

Hubungan dengan atasan berpotensi menghadapi kendala, sementara kebutuhan tak terduga dapat membuat pengeluaran meningkat.

Inilah ramalan lengkap zodiak Scorpio pada minggu ini 21-27 September 2026 yang dilansir dari astroved.

1. Karier

Dalam urusan pekerjaan, Scorpio mungkin menghadapi kesulitan dalam menjaga hubungan yang baik dengan atasan.

Perbedaan pandangan atau situasi yang menantang sebaiknya tidak direspons secara emosional.

Scorpio perlu menjaga ketenangan dan menyelesaikan setiap persoalan dengan cara yang efektif. Perencanaan yang lebih matang juga dapat membantu pekerjaan berjalan lebih teratur.

2. Cinta

Kehidupan asmara Scorpio membutuhkan pengendalian diri. Saat berkomunikasi dengan pasangan, sebaiknya Scorpio lebih berhati-hati dalam memilih kata-kata.

Tidak semua hal harus dibicarakan secara berlebihan, terutama jika berpotensi memicu kesalahpahaman. Memberikan ruang dan menjaga komunikasi tetap tenang dapat membantu hubungan tetap harmonis.

3. Keuangan