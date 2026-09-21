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Dhiaz Asihing Pamartany
Senin, 21 September 2026 | 18.04 WIB

Ramalan Libra Mingguan 21 hingga 27 September 2026: Karier Makin Maju, Peluang Cuan Terbuka

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Kabar baik untuk Libra! Ramalan Libra minggu ini, 21-27 September 2026, menunjukkan peluang untuk mencapai berbagai target dengan lebih mudah.

Tekad yang kuat dan pola pikir positif menjadi modal penting bagi Libra dalam menghadapi aktivitas sepanjang pekan. Dengan keyakinan dan usaha yang konsisten, berbagai urusan dapat berjalan lebih lancar.

Tidak hanya soal pekerjaan, kehidupan asmara dan keuangan Libra juga membawa perkembangan yang cukup positif.

Komunikasi yang menyenangkan dengan pasangan dapat membuat hubungan semakin dekat, sementara peluang memperoleh penghasilan tambahan dapat membantu memenuhi berbagai kebutuhan.

Lantas, bagaimana kondisi karier, cinta, keuangan dan kesehatan Libra minggu ini? Cek ramalan selengkapnya sebagaimana yang dilansir dari astroved.

1. Karier

Dalam urusan karier, Libra berpeluang mengalami perkembangan yang baik. Berbagai tugas dapat diselesaikan secara efektif dan tepat apabila Libra mampu mempertahankan fokus serta ketelitian.

Pekan ini juga dapat menjadi kesempatan untuk menunjukkan kemampuan di tempat kerja. Tetap pertahankan semangat dan selesaikan setiap tanggung jawab sesuai target agar hasil yang diperoleh semakin maksimal.

2. Cinta

Hubungan asmara Libra dipenuhi komunikasi yang menyenangkan. Libra dan pasangan memiliki kesempatan untuk saling bertukar pandangan tanpa harus memperbesar perbedaan.

Komunikasi yang terbuka dan bersahabat dapat meningkatkan rasa kasih sayang dalam hubungan. Luangkan waktu untuk mendengarkan pasangan agar kedekatan emosional semakin terjaga.

3. Keuangan

Dari sisi keuangan, Libra memiliki peluang untuk mendapatkan pemasukan lebih banyak. Tambahan penghasilan tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Meski peluang finansial cukup terbuka, tetap kelola uang secara bijak. Sisihkan sebagian pemasukan jika memungkinkan agar kondisi keuangan tetap terjaga.

4. Kesehatan

Editor: Novia Tri Astuti
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