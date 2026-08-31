Ramalan Kesehatan Zodiak Cancer Senin, 31 Agustus 2026: Jaga Keseimbangan dan Waktu Istirahat

Ilustrasi zodiak Cancer (magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Kesehatan Cancer pada Senin, 31 Agustus 2026, membutuhkan perhatian terhadap keseimbangan antara pekerjaan, aktivitas pribadi, dan waktu pemulihan agar tubuh tidak kehilangan energi terlalu cepat.
Awal pekan dapat terasa cukup padat, tetapi Cancer tetap perlu memberikan ruang bagi tubuh untuk beristirahat.
Cancer mungkin memiliki banyak hal yang ingin diselesaikan, tetapi jangan sampai keinginan untuk menyelesaikan semuanya membuat kebutuhan dasar seperti tidur dan makan terabaikan.
Jika tubuh mulai terasa lelah, jadikan kondisi tersebut sebagai tanda untuk mengurangi aktivitas sementara dan memberikan kesempatan bagi tubuh untuk beristirahat. Tidak perlu memaksakan diri hanya karena masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan.
Pola tidur yang teratur juga penting karena kualitas istirahat dapat memengaruhi konsentrasi, suasana hati, dan kemampuan menjalankan pekerjaan. Cancer dapat mencoba mengurangi penggunaan perangkat elektronik menjelang waktu tidur apabila kebiasaan tersebut membuat waktu istirahat menjadi lebih larut.
Asupan makanan dan cairan juga perlu diperhatikan agar energi tetap tersedia sepanjang hari. Jangan terlalu sering melewatkan waktu makan hanya karena pekerjaan sedang banyak.
Aktivitas fisik ringan dapat dilakukan untuk membantu tubuh tetap bergerak, terutama jika Cancer menghabiskan sebagian besar waktu dalam posisi duduk. Berjalan santai atau melakukan peregangan dapat menjadi pilihan ketika tubuh belum siap menjalani latihan dengan intensitas tinggi.
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Jawa Pos
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