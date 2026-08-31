Ramalan Kesehatan Zodiak Taurus Senin, 31 Agustus 2026: Jaga Hidrasi dan Lepaskan Beban Emosional

Ilustrasi zodiak Taurus (freepik)
JawaPos.com - Kesehatan Taurus pada Senin, 31 Agustus 2026, meminta perhatian terhadap kebutuhan tubuh untuk tetap terhidrasi, terutama ketika cuaca terasa panas atau aktivitas fisik cukup banyak.
Kebiasaan sederhana seperti minum air secara teratur menjadi penting agar tubuh tetap terasa nyaman sepanjang hari.
Taurus mungkin sering lupa memenuhi kebutuhan cairan ketika sedang sibuk dengan pekerjaan atau kegiatan lain.
Karena itu, awal pekan ini dapat dimanfaatkan untuk kembali memperhatikan kebutuhan dasar tubuh.
Minum air secara teratur merupakan kebiasaan sederhana yang sering kali terlupakan ketika seseorang sedang sibuk. Taurus sebaiknya tidak menunggu sampai merasa sangat haus untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh.
Menyediakan botol minum di dekat tempat beraktivitas dapat membantu membangun kebiasaan tersebut, terutama ketika Taurus menghabiskan banyak waktu di luar rumah atau melakukan aktivitas yang membuat tubuh lebih banyak berkeringat.
Selain menjaga asupan cairan, aktivitas fisik juga perlu dilakukan dengan persiapan yang cukup. Jika Taurus ingin berolahraga, lakukan peregangan sebelum memulai dan setelah aktivitas selesai agar tubuh tidak langsung menerima beban tanpa persiapan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Levante vs Real Betis di Liga Spanyol 2026/2027: Tim Tamu Bisa Curi 3 Poin!
Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Newcastle di Liga Inggris 2026/2027: Sengit, Berpotensi Imbang!
Prediksi Skor Coventry City vs Hull City di Liga Inggris 2026/2027: Bisa Berakhir Imbang!
Prediksi Susunan Pemain Sevilla vs Atletico Madrid di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Go Ahead Eagles di Liga Belanda 2026/2027: Kans Tuan Rumah Pesta Gol!
Prediksi Skor Monaco vs Marseille di Liga Prancis: Les Phoceens Tak Ingin Malu di Stade Louis II
Prediksi Skor Bournemouth vs Everton di Liga Inggris 2026/2027: Berpotensi Imbang!
Prediksi Skor Real Sociedad vs Espanyol: Los Periquitos Bisa Curi Poin di Anoeta?
Prediksi Skor Leeds United vs Brentford: The Bees Siap Sengat Tuan Rumah di Elland Road!