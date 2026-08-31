Ramalan Asmara Zodiak Libra Senin, 31 Agustus 2026: Buka Hati dan Jujur pada Pasangan

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.com - Kehidupan asmara Libra pada Senin, 31 Agustus 2026, membutuhkan komunikasi yang lebih jujur karena menghindari pembicaraan penting justru dapat membuat jarak emosional semakin terasa dalam hubungan.
Keinginan menjaga suasana tetap tenang memang dapat terlihat baik, tetapi terlalu sering menyimpan perasaan justru berpotensi membuat persoalan berkembang tanpa disadari.
Libra dapat memanfaatkan awal pekan ini untuk lebih terbuka terhadap kebutuhan emosional sendiri sekaligus memberikan ruang bagi pasangan atau orang yang sedang didekati untuk menyampaikan perasaannya.
Bagi Libra yang sudah memiliki pasangan, ada baiknya tidak menyimpan perasaan hanya demi menjaga suasana tetap terlihat tenang karena persoalan yang tidak pernah dibicarakan dapat berkembang menjadi kesalahpahaman yang lebih sulit diselesaikan.
Jika ada sesuatu yang mengganggu pikiran, pilih waktu yang tepat untuk membicarakannya dengan pasangan menggunakan cara yang tenang dan tidak menyudutkan.
Berikan kesempatan kepada pasangan untuk menjelaskan sudut pandangnya tanpa langsung memotong atau memberikan kesimpulan. Percakapan yang sehat membutuhkan ruang bagi kedua pihak untuk berbicara dan didengarkan.
Libra juga perlu memberikan ruang kepada pasangan untuk menyampaikan kebutuhan dan perasaannya karena hubungan yang sehat tidak hanya bergantung pada kemampuan satu pihak dalam menjaga keseimbangan.
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Jawa Pos
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