Manis di Mulut, Tebal di Dompet! 5 Shio Ini Disebut Jago Merayu Lewat Ucapan

JawaPos.com - Ada ungkapan yang mengatakan bahwa ucapan seseorang bisa menjadi cermin karakter sekaligus membuka berbagai peluang. Dalam kehidupan sehari-hari, kemampuan berkomunikasi memang kerap menjadi modal penting untuk membangun hubungan maupun menjalankan pekerjaan.

Dalam astrologi Tiongkok, beberapa shio dipercaya memiliki kemampuan berbicara yang lebih menonjol. Mereka dianggap pandai memilih kata, membangun suasana, dan membuat orang lain merasa nyaman ketika berkomunikasi.

Kemampuan tersebut kemudian dipercaya dapat membantu membuka peluang dalam bisnis, pekerjaan, maupun hubungan profesional. Namun, anggapan ini merupakan bagian dari kepercayaan astrologi dan tidak dapat dijadikan patokan pasti mengenai kondisi finansial seseorang.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat lima shio yang disebut memiliki kemampuan komunikasi menarik dan berpotensi mengantarkan mereka pada peluang rezeki yang besar.

Lantas, shio apa saja?

1. Shio Ular – Pandai Membaca Situasi Shio Ular digambarkan sebagai sosok yang tenang dan penuh perhitungan. Mereka dipercaya tidak mudah mengeluarkan kata-kata sebelum memahami situasi dan lawan bicaranya.

Kemampuan mendengarkan dan membaca kondisi tersebut membuat komunikasi mereka dinilai terasa lebih personal. Ketika berbicara mengenai pekerjaan atau bisnis, mereka disebut mampu menyampaikan gagasan secara halus tanpa terkesan memaksa.

Karakter ini dianggap cocok untuk bidang yang membutuhkan kemampuan negosiasi, penjualan, maupun membangun relasi profesional.

Jika ingin mengambil sisi positifnya, kuncinya adalah tidak terburu-buru berbicara. Dengarkan lawan bicara terlebih dahulu, kemudian sampaikan pendapat dengan cara yang tepat.