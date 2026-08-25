Ramalan Zodiak Scorpio 25 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.com – Hari ini, zodiak scorpio perlu bersosialisasi dan membuka diri terhadap jaringan orang baru. Manfaatkan hari ini untuk menjalin pertemanan dan kenalan baru.
Scorpio perlu berpartisipasi dalam acara dan program untuk mengenal orang baru. Tingkatkan kemampuan komunikasi semaksimal mungkin untuk mengenal orang-orang yang ditemui.
Pastikan mencatat detail kontak mereka dan tetap berhubungan. Ini akan sangat membantu scorpio di masa depan. Pastikan tetap berhubungan secara teratur dengan mereka, karena scorpio tidak pernah tahu kapan saja peluang baik akan datang.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Scorpio Selasa, 25 Agustus 2026.
Scorpio (23 Oktober – 21 November)
Zodiak scorpio perlu waspada pada seseorang yang sering menggoda dan mengajak berkencan. Terkait karir, jangan pernah beranggapan bahwa orang lain akan menyelesaikan pekerjaan scorpio.
Sementara itu, cobalah mengistirahatkan mata setelah menghabiskan banyak waktu di depan komputer atau televisi. Pada ranah keuangan, teruslah menapaki tangga profesional dan finansial karena membuat kemajuan karir adalah prioritas utama scorpio.
Cinta Scorpio
Jika masih lajang, waspadai seseorang yang sering menggoda dan mungkin baru saja mengajak scorpio berkencan. Ini bisa berkembang menjadi situasi yang menjengkelkan. Scorpio harus berhati-hati terhadap orang tersebut. Tetaplah tenang dan buatlah keputusan yang bijak.
Karir Scorpio
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Jawa Pos
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