Ramalan Zodiak Sagitarius 21 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Sagitarius (magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com – Ramalan zodiak Sagitarius hari ini disarankan lebih tenang menghadapi berbagai persoalan yang muncul. Hasil yang diperoleh mungkin belum sesuai harapan, sementara sejumlah kendala dapat membuat Anda merasa kewalahan.

Jangan biarkan kekhawatiran menguasai pikiran. Menghadapi setiap situasi dengan lebih santai dan tetap berhati-hati akan membantu Sagitarius melewati hari dengan lebih baik.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Sagitarius, Jumat (21/8), dikutip dari Astroved.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Secara umum, hari ini mungkin belum memberikan hasil yang menguntungkan. Anda bisa merasa terbebani oleh kekhawatiran mengenai perkembangan diri maupun berbagai kendala yang sedang dihadapi. Tetaplah berhati-hati dan jangan terburu-buru mengambil tindakan.

Cinta Sagitarius

Hubungan dengan pasangan mungkin tidak berjalan harmonis hari ini. Anda juga perlu berhati-hati terhadap nasihat dari teman yang berpotensi mendorong Anda mengambil tindakan negatif terhadap orang yang dicintai.

Sebaiknya jangan mudah terpengaruh oleh pendapat orang lain. Cobalah menyelesaikan persoalan bersama pasangan melalui komunikasi yang terbuka dan kepala dingin.

Karier Sagitarius

Jadwal pekerjaan yang padat akan menjadi tantangan bagi Sagitarius. Anda mungkin harus bekerja lebih keras dan mengorbankan sebagian waktu atau kenyamanan pribadi untuk menyelesaikan berbagai tugas.

Tetaplah berpikir positif dan kerjakan setiap tanggung jawab dengan teliti. Jangan biarkan tekanan pekerjaan membuat Anda kehilangan fokus.

Kesehatan Sagitarius

Kondisi kesehatan anak dapat menjadi sumber kekhawatiran bagi Anda hari ini. Situasi tersebut juga berpotensi membuat Anda harus mengeluarkan biaya tambahan untuk kebutuhan kesehatan.