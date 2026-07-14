4 Zodiak Berhati Malaikat, Namun Berubah Drastis Begitu Anda Menyakiti Perasaannya

Ilustrasi seseorang yang sedang sedih/Magnific

JawaPos.com-Beberapa zodiak dikenal sebagai sosok yang ramah dan berhati malaikat.

Namun, bukan berarti anda dapat memperlakukan mereka dengan semena-mena atau hanya memanfaatkan kebaikan mereka.

Mereka juga tidak akan terus bertahan dalam perlakuan yang tidak adil. Mengutip informasi dari laman collective.world pada (14/7) berikut empat zodiak yang bisa berubah drastis saat perasaannya sudah terluka.

Leo

Leo selalu terbuka untuk berteman dengan orang baru. Leo memiliki standar yang tinggi sehingga mereka tidak tertarik mempertahankan hubungan dengan orang-orang yang memperlakukan mereka dengan buruk. Leo akan memberi perlakukan yang setara dengan yang mereka terima.

Scorpio

Scorpio adalah pendengar yang baik dan selalu bersedia mendengarkan apapun yang ingin anda ceritakan. Begitu mereka menyadari bahwa seseorang tidak layak dipercaya, sikap mereka akan berubah sepenuhnya. Oleh karena itu, berhati-hatilah menyakiti scorpio. Mereka tidak akan membiarkan anda begitu saja tanpa pembalasan.

Libra

Libra membutuhkan banyak alasan sebelum benar-benar kehilangan kepercayaan. Tetapi saat perasaan mereka benar-benar terluka, mereka tidak akan ragu mengeluarkan anda dari kehidupan mereka. Mereka akan pergi tanpa berbalik arah pada anda. Mereka tahu tidak ada alasan lagi untuk bertahan menghadapi perlakuan yang menyakitkan.

Virgo

Virgo cenderung memberikan kesempatan dan berprasangka baik. Namun, jika anda menyakiti mereka terlalu dalam, sikap virgo bisa berubah drastis. Mereka yang sebelumnya selalu mendukung anda, membantu saat dibutuhkan, dan bersedia melakukan apa saja untuk anda, bisa berubah menjadi sosok yang asing. Mereka tahu kapan saatnya mengurangi kerugian dan meninggalkan hubungan.