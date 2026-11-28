JawaPos.com - Jalan-jalan dari Semarang menuju Kendal kini bisa menjadi pilihan lebih hemat dengan memanfaatkan layanan Trans Jateng. Salah satu titik pemberhentiannya berada di kawasan Patebon.

Wisatawan bisa menggunakan bus ini untuk menjangkau sejumlah kawasan di Kendal, sekaligus menikmati perjalanan tanpa harus membawa kendaraan pribadi.

Kabupaten Kendal bisa menjadi salah satu tujuan perjalanan singkat bagi masyarakat yang tinggal di Semarang dan sekitarnya.

Selain menggunakan kendaraan pribadi, perjalanan menuju wilayah ini juga dapat dilakukan dengan transportasi umum, salah satunya bus Trans Jateng.

Layanan Trans Jateng koridor Semarang–Kendal melayani perjalanan dari Terminal Mangkang, Semarang, menuju kawasan Bahurekso hingga Weleri di Kabupaten Kendal.

Dalam perjalanan tersebut, bus melewati sejumlah titik pemberhentian, termasuk Halte Patebon.

Keberadaan halte ini memudahkan masyarakat maupun wisatawan yang ingin menuju kawasan Patebon dan sekitarnya tanpa perlu berganti kendaraan sejak dari Semarang.

Selain menawarkan tarif yang relatif terjangkau, Trans Jateng juga bisa menjadi alternatif transportasi bagi pelancong yang ingin mengeksplorasi Kendal dengan anggaran terbatas.

Sebelum berangkat, ada beberapa informasi yang perlu diketahui, mulai dari rute perjalanan, lokasi halte, jadwal operasional, hingga tarif yang harus disiapkan.

Mengenal Rute Trans Jateng Semarang–Kendal Trans Jateng koridor Semarang–Kendal menghubungkan Terminal Mangkang di Kota Semarang dengan kawasan Bahurekso dan Weleri di Kabupaten Kendal.

Koridor yang sebelumnya dikenal sebagai Koridor 3 ini menjadi salah satu pilihan transportasi darat bagi masyarakat yang melakukan perjalanan antarkawasan di Semarang dan Kendal.

Bagi penumpang yang berangkat dari Semarang, Terminal Mangkang menjadi salah satu titik keberangkatan yang bisa dimanfaatkan.

Sementara itu, penumpang dari Kendal dapat naik melalui halte-halte yang berada di sepanjang jalur pelayanan.

Rute ini juga melewati sejumlah kawasan permukiman, fasilitas pendidikan, pusat aktivitas masyarakat, hingga area perkotaan Kendal.

Dengan demikian, layanan tersebut tidak hanya berguna untuk perjalanan bekerja atau sekolah, tetapi juga bisa dimanfaatkan wisatawan yang ingin mengunjungi Kendal.

Halte Patebon Bisa Menjadi Titik Turun Penumpang Salah satu pemberhentian yang dapat dimanfaatkan penumpang adalah Halte Patebon yang berada di dekat Simpang Tiga Patebon, Kabupaten Kendal.

Lokasinya bisa menjadi alternatif bagi penumpang yang memiliki tujuan di sekitar Kecamatan Patebon.

Wisatawan juga dapat menjadikannya sebagai titik transit sebelum melanjutkan perjalanan menuju lokasi tujuan menggunakan angkutan lanjutan atau transportasi daring.

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Dari Patebon menuju arah Semarang, bus akan melewati sejumlah kawasan, antara lain Jamberarum, SMAN 1 Kendal, MAN Kendal, Stasiun Lama Kendal, Alun-alun Kendal, dan Kaliwungu sebelum mencapai Terminal Mangkang.

Penumpang yang hendak melanjutkan perjalanan ke wilayah lain di Semarang juga dapat mempertimbangkan koneksi dengan layanan Trans Semarang dari Terminal Mangkang.

Jadwal Operasional Trans Jateng Semarang–Kendal Bagi wisatawan yang ingin menggunakan Trans Jateng, memperhatikan jadwal operasional menjadi hal penting agar perjalanan lebih terencana.

Secara umum, layanan koridor Semarang–Kendal beroperasi mulai sekitar pukul 05.00–06.00 WIB hingga pukul 18.45–19.30 WIB.

Sementara itu, keberangkatan dari sekitar Halte Patebon dilaporkan mulai tersedia sekitar pukul 06.08 WIB dan berlangsung hingga malam sesuai jadwal perjalanan bus.

Rentang waktu tersebut dapat membantu penumpang yang ingin melakukan perjalanan pagi maupun pulang pada sore hari.

Meski demikian, jadwal kedatangan bus di setiap halte bisa berbeda mengikuti arah perjalanan dan kondisi lalu lintas.

Karena itu, penumpang sebaiknya tidak datang terlalu mepet dengan perkiraan waktu keberangkatan.

Untuk memastikan jadwal terbaru, calon penumpang dapat mengecek informasi melalui kanal resmi layanan Trans Jateng atau aplikasi Si Anteng.

Tarif Trans Jateng Relatif Terjangkau Salah satu alasan transportasi umum ini menarik untuk perjalanan Semarang–Kendal adalah tarifnya yang relatif ekonomis.

Tarif penumpang umum berkisar Rp 4.000 hingga Rp 5.000 untuk sekali perjalanan.

Sementara itu, tersedia tarif khusus yang lebih murah bagi kelompok penumpang tertentu, seperti pelajar, mahasiswa, buruh, dan veteran, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.

Kebijakan tarif khusus tersebut dapat menjadi keuntungan bagi masyarakat yang rutin menggunakan transportasi umum untuk aktivitas sehari-hari.

Bagi wisatawan, tarif yang terjangkau juga membantu menekan biaya transportasi selama perjalanan. Dengan begitu, anggaran perjalanan bisa dialokasikan untuk kebutuhan lain, seperti kuliner, tiket masuk objek wisata, atau membeli oleh-oleh khas Kendal.

Pilihan Pembayaran Trans Jateng Penumpang tidak harus selalu menyiapkan uang tunai untuk menggunakan layanan Trans Jateng.

Pembayaran dapat dilakukan melalui beberapa pilihan, yakni uang tunai dengan nominal pas, QRIS, uang elektronik, maupun tiket elektronik melalui aplikasi Si Anteng.

Adanya beberapa metode pembayaran tersebut memberikan fleksibilitas bagi penumpang. Wisatawan yang terbiasa menggunakan transaksi digital pun bisa melakukan pembayaran tanpa harus menyiapkan uang pecahan.

Jika memilih pembayaran tunai, sebaiknya siapkan uang dengan nominal yang sesuai untuk mempermudah proses transaksi.

Tips Naik Trans Jateng untuk Wisata ke Kendal Menggunakan transportasi umum untuk perjalanan wisata membutuhkan sedikit perencanaan, terutama jika belum mengenal rute dan kondisi daerah tujuan.

Pertama, pastikan halte keberangkatan dan tujuan sudah sesuai dengan arah perjalanan bus.

Hal ini penting karena koridor Semarang–Kendal melayani perjalanan dari Terminal Mangkang menuju Kendal maupun sebaliknya.

Kedua, periksa jadwal operasional sebelum berangkat. Jangan hanya mengandalkan perkiraan waktu kedatangan bus karena kondisi lalu lintas dapat memengaruhi perjalanan.

Ketiga, siapkan metode pembayaran sejak awal. Penumpang bisa memilih uang tunai, QRIS, uang elektronik, atau tiket elektronik melalui aplikasi Si Anteng.

Terakhir, perhatikan lokasi turun. Jika tujuan berada di sekitar Patebon, pastikan turun di halte yang tepat agar tidak perlu menempuh perjalanan tambahan yang terlalu jauh.

Dengan rute yang menghubungkan Semarang dan Kendal serta tarif yang relatif terjangkau, Trans Jateng bisa menjadi alternatif perjalanan bagi masyarakat maupun wisatawan.