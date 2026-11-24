JawaPos.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Maritim Tanjung Perak, Surabaya, mengeluarkan peringatan dini potensi banjir rob di sejumlah daerah di Jawa Timur (Jatim) mulai 24 hingga 26 November 2026.

Wilayah pesisir yang berpotensi terdampak meliputi kawasan pesisir di Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Banyuwangi.

Kondisi tersebut tidak lepas dari fenomena super moon yang akan terjadi pada rentang waktu tersebut.

Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Maritim Tanjung Perak, Surabaya, M. Arif Wiyono menjelaskan, banjir rob berpotensi terjadi pada rentang waktu malam hari, yakni pukul 21.00 hingga 24.00 WIB.

"Ketinggian pasang surut diprakirakan mencapai 120 hingga 150 cm, sedangkan tinggi genangan rob dapat mencapai 20 hingga 30 cm," ujarnya, Selasa (24/11).

Arif merinci, wilayah pesisir yang berpotensi dilanda banjir rob meliputi Pesisir Asem Rowo, Benowo, Bulak, Kenjeran, Krembangan, Mulyorejo, Pabean Cantian, Rungkut, Semampir, dan Sukolilo di Surabaya.

Kemudian Pesisir Gresik di Kebomas dan Manyar, serta Pesisir Banyuwangi di Blimbingsari dan Muncar.

Arif menuturkan, potensi banjir pesisir ini umumnya berdampak pada beragam aktivitas masyarakat di sekitar pelabuhan dan garis pantai.

Sektor yang berpotensi terdampak meliputi kegiatan bongkar muat di pelabuhan, aktivitas warga di permukiman pesisir, serta pengelolaan tambak garam dan perikanan darat.

Ia pun mengimbau masyarakat yang beraktivitas maupun bermukim di wilayah pesisir untuk senantiasa waspada dan siaga menghadapi dampak pasang air laut maksimum.