DPD Jatim Minta Prabowo Libatkan Senator dalam Penentuan Pengganti Gibran 

JawaPos.com – Presiden Prabowo Subianto diminta tidak hanya mempertimbangkan usulan partai politik dalam menentukan calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Pandangan para anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI juga diharapkan menjadi bahan pertimbangan sebelum nama calon diajukan ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.

Harapan tersebut disampaikan Ketua Komite IV DPD RI asal Jawa Timur Ahmad Nawardi.

Dia menilai, para senator memiliki aspirasi masyarakat daerah yang perlu mendapat perhatian dalam proses penentuan calon wakil presiden.

Menurutnya, sosok pengganti Gibran nantinya harus memiliki keberpihakan terhadap kepentingan daerah. Menurut dia, Indonesia memiliki banyak figur potensial yang layak mengisi posisi tersebut.

“Kita akan memilih sosok yang pro daerah,” tegas Nawardi saat ditemui di Surabaya, Sabtu (14/11/2026).

Dia berharap wakil presiden berikutnya mampu menjalankan tugas kenegaraan dengan lebih baik.

Figur yang dipilih juga harus memiliki integritas, jiwa kenegarawanan, serta kepedulian terhadap persoalan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

Menurut Nawardi, suara senator penting diperhitungkan karena mereka membawa aspirasi daerah dan tidak terikat pada kepentingan partai politik.

Karena itu, Presiden Prabowo diharapkan membuka ruang bagi para anggota DPD untuk menyampaikan pandangan mengenai sosok yang dinilai layak menjadi wakil presiden.

Dia mengingatkan, Kelompok DPD di MPR RI memiliki 152 anggota yang turut mempunyai hak suara dalam proses pemilihan wakil presiden.

Dengan demikian, komunikasi antara Presiden dan para senator dinilai penting sebelum pengambilan keputusan.

Terkait siapa figur yang pantas diusulkan, Nawardi menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo. Mekanisme pengisian jabatan tersebut telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Presiden mengusulkan dua nama calon wakil presiden untuk kemudian dipilih oleh MPR RI.

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Nawardi mengingatkan agar Presiden benar-benar cermat menentukan kandidat. Sebab, wakil presiden terpilih nantinya akan mendampingi Prabowo dalam menjalankan pemerintahan hingga akhir masa jabatan.