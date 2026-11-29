JawaPos.com - Pembalap Idemitsu Honda Team Asia asal Indonesia Mario Suryo Aji menutup rangkaian Moto2 2026 dengan finis ke-18 pada GP Valencia, Spanyol, di Sirkuit Ricardo Tormo, Minggu (29/11).

Dikutip dari MotoGP seperti dilansir dari Antara, Mario Aji menempati menempati peringkat ke-27 klasemen akhir Moto2 2026 dengan koleksi total tiga poin sepanjang musim.

Balapan sebanyak 22 lap di Valencia berlangsung ketat sejak awal.

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Alex Escrig yang memperkuat KLINT Racing Team mengambil alih posisi terdepan selepas start, sementara sejumlah pembalap terlibat kecelakaan di tikungan kedua pada putaran pembuka.

Insiden tersebut melibatkan Alonso Lopez (ITALJET Gresini), Daniel Holgado (CFMOTO Inde Aspar Team), serta Ivan Ortola (QJMOTOR-MSI), sedangkan Mario mampu menghindari insiden dan melanjutkan lomba.

Sepanjang lomba, dia berupaya menjaga ritme di tengah rapatnya persaingan kelas menengah, tetapi tidak berhasil menembus kelompok pemburu poin pada putaran akhir.

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Persaingan di barisan depan kemudian mengerucut pada perebutan podium dan gelar juara dunia. Senna Agius mengambil alih pimpinan lomba pada putaran ke-11.

Pembalap Australia itu mempertahankan keunggulan hingga finis untuk meraih kemenangan, diikuti Alex Escrig dan Collin Veijer (Red Bull KTM Ajo).

Izan Guevara yang membela BLU CRU Pramac Yamaha sempat berada di posisi ketiga, yang secara sementara cukup untuk membawanya merebut gelar.

Namun, Veijer berhasil menyalip pembalap Spanyol itu pada fase akhir lomba.

Guevara akhirnya finis keempat, sedangkan Manuel Gonzalez (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP) menutup balapan di posisi kelima dan memastikan gelar juara dunia Moto2 2026.

Gonzalez mengakhiri musim dengan 297,5 poin atau unggul 2,5 poin dari Guevara yang mengumpulkan 295 poin.

Gelar tersebut menjadi pencapaian tertinggi Gonzalez setelah persaingan ketat hingga seri pamungkas.