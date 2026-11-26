JawaPos.com - Polemik kepengurusan Federasi Futsal Indonesia (FFI) mendapat sorotan dari Asosiasi Futsal Provinsi (AFP) Sumatera Barat. Wakil Ketua AFP Sumatera Barat Yos Rizal melontarkan kritik terhadap kepengurusan lama FFI yang dinilai kurang membuka ruang komunikasi dan mengabaikan aspirasi pengurus daerah.

Yos menilai hubungan antara pengurus pusat dan daerah semestinya dibangun melalui komunikasi yang intensif. Menurut dia, berbagai masukan dari AFP selama ini tidak mendapat respons memadai, meski telah disampaikan dalam sejumlah pertemuan secara daring maupun tatap muka.

Dia pun mempertanyakan langkah pengurus lama yang baru berupaya merangkul anggota ketika polemik organisasi mencuat. Padahal, menurut Yos, komunikasi dengan daerah seharusnya menjadi bagian dari upaya membangun dan membenahi futsal nasional sejak awal.

“PSSI sudah bersikap untuk menyelamatkan organisasi ini. Artinya legitimasi mereka sudah expired. Tamat. Pertanyaan saya, kenapa baru sekarang mereka mengajak anggota dengan bahasa memelas seperti ini?” ujar Yos Rizal dalam keterangannya, Rabu (25/11).

Yos menegaskan, AFP memiliki peran penting dalam pembinaan futsal di daerah sehingga aspirasinya semestinya menjadi bahan pertimbangan pengurus pusat. Namun, dia menyebut kritik dan saran yang disampaikan selama ini belum mendapatkan tanggapan sebagaimana mestinya.

“Bagi kami AFP, ini ironis. Ketika dalam setiap kali pertemuan baik offline maupun online, berbicara tentang futsal, Anda abaikan. Tak terhitung kali saya menyampaikan saran, masukan, dan juga kritik untuk kebaikan futsal secara keseluruhan. Anda tak menggubrisnya,” katanya.

Selain persoalan komunikasi, Yos turut menyoroti tata kelola organisasi yang dinilai perlu dibenahi secara menyeluruh. Dia berpandangan, pencapaian tim nasional tidak seharusnya menjadi satu-satunya tolok ukur keberhasilan kepengurusan FFI tanpa diikuti pembenahan sistem pembinaan dan kompetisi di daerah.

Menurut Yos, kepercayaan AFP Sumatera Barat terhadap kepengurusan lama telah memudar. Dia menilai dukungan pengurus daerah seharusnya diberikan kepada pihak yang memiliki keseriusan dalam memperbaiki tata kelola organisasi, sistem kompetisi, hingga administrasi dan keuangan.

“Hari ini kami sudah kehilangan kepercayaan kepada Anda. Karena Anda tak membutuhkan kami. Legitimasi kami berpihak kepada yang mau mengubah tata kelola organisasi futsal,” terangnya.

Karena itu, Yos berharap perubahan kepengurusan FFI nantinya benar-benar diikuti perbaikan sistem organisasi. Dia secara khusus menekankan pentingnya pengelolaan kompetisi yang lebih baik serta administrasi dan keuangan yang transparan dan akuntabel.

“Anda sudah terlambat,” pungkasnya.

Kritik dari AFP Sumatera Barat tersebut muncul di tengah polemik kepemimpinan FFI yang kini menjadi perhatian PSSI. Sebelumnya, PSSI menerbitkan SK Nomor 271/SKEP/XI-2026 yang menunjuk Vivin Cahyani sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua FFI untuk mengawal proses penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB).

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Adapun KLB FFI dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada 11 Desember 2026. Tahapan pencalonan ketua FFI dimulai pada 26 November hingga 2 Desember 2026. Komite Pemilihan akan melakukan verifikasi pada 3 Desember dan mengumumkan calon sementara pada 4 Desember.