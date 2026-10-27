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Penulis: Antara
Rabu, 28 Oktober 2026 | 00.15 WIB

Tim Cheerleading Indonesia Borong Dua Emas di Thailand Open Cheerleading Championships 2026

Para atlet cheerleading United Allstars berfoto bersama saat dalam podium Thailand Open Cheerleading Championships 2026 yang berlangsung di Suryadhep Music Sala, Rangsit University, Thailand, Minggu (25/10/2026). (ANTARA/HO-United Allstars) - Image

Para atlet cheerleading United Allstars berfoto bersama saat dalam podium Thailand Open Cheerleading Championships 2026 yang berlangsung di Suryadhep Music Sala, Rangsit University, Thailand, Minggu (25/10/2026). (ANTARA/HO-United Allstars)

JawaPos.com - Tim cheerleading Indonesia United Allstars meraih dua medali emas dan tujuh podium dalam Thailand Open Cheerleading Championships 2026 yang berlangsung di Suryadhep Music Sala, Rangsit University, Thailand pada 22 hingga 25 Oktober.

Kompetisi yang mempertemukan tim-tim dari Jepang, Thailand, Filipina, Singapura, dan Chinese Taipei tersebut menjadi kompetisi yang diselenggarakan bersamaan The 22nd Thai National Cheerleading Championships (TNCC 2026).

"Kami bersyukur kembali mencatatkan pencapaian dan rekor baru bagi United Allstars. Dua medali emas dan tujuh podium merupakan hasil kerja keras seluruh atlet dan tim kepelatihan," kata Pelatih Kepala United Allstars Novan Jeremy dalam keterangan resmi, Selasa.

Dua medali emas diraih United Allstars melalui UA SHINE pada kategori Cheerleading Junior 1 Team dan UA RISE A pada kategori Small Group 12–15.

Prestasi tersebut dilengkapi tiga medali perak dan dua medali perunggu dari berbagai kelompok usia dan kategori pertandingan.

Novan menyebut bahwa kompetisi kali ini memang untuk memberikan jam terbang kepada anak asuhnya sekaligus mengukur kemampuan menghadapi tim-tim internasional.

"Tentu masih ada hal yang perlu ditingkatkan, dan hasil ini akan menjadi bekal untuk mempersiapkan tim yang lebih kompetitif pada musim pertandingan berikutnya," ungkap Novan.

Lewat prestasi ini tentu saja menjadi angin segar bagi ekosistem cheerleading Indonesia yang saat ini tengah berkembang.

Editor: Banu Adikara
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