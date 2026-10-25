Trae Young Targetkan Wizards Bersaing ke Playoff NBA

Pemain Washington Wizards Trae Young menggiring bola saat menghadapi Toronto Raptors dalam pertandingan NBA di Capital One Arena, Washington, D.C., Amerika Serikat. ANTARA/Getty Images via AFP/Todd Olszewski
JawaPos.com - Pemain Washington Wizards Trae Young bertekad membawa timnya kembali bersaing memperebutkan tiket playoff NBA setelah cedera membatasi penampilannya sepanjang musim lalu.
"Jika seseorang melewatkan hampir seluruh musim, orang-orang mudah melupakan kemampuan mereka. Saya menantikan dimulainya musim ini dan kembali menjadi diri saya yang dulu," kata Young, dikutip dari laman resmi NBA di Jakarta, Minggu.
Pemain berusia 28 tahun itu mengawali musim NBA 2026/2027 dengan membantu Wizards mengalahkan Milwaukee Bucks 128-116 pada Rabu (21/10) waktu setempat.
Young mencetak 20 poin dan 13 assist dalam pertandingan tersebut, sedangkan rekan setimnya Anthony Davis menyumbangkan 34 poin dan 12 rebound.
Washington kemudian melanjutkan tren positif dengan mengalahkan Chicago Bulls 124-120 pada Sabtu (24/10) waktu setempat. Dalam pertandingan itu, Young menyumbangkan 25 poin dan sembilan assist.
Hasil tersebut menjadi awal positif bagi Washington yang berupaya membangun kekuatan baru melalui perpaduan pemain berpengalaman dan talenta muda.
Young dan Davis bergabung dengan Wizards pada Januari lalu setelah sebelumnya memperkuat tim berbeda.
Young menjalani musim sebelumnya dengan hanya tampil dalam 15 pertandingan akibat cedera, termasuk lima laga setelah Atlanta Hawks menukarnya ke Washington.
Cedera tersebut membatasi kesempatan Young menunjukkan kemampuan sebagai salah satu pengatur serangan terbaik NBA.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi
Panser Biru Tanggapi Sanksi PSIS dan Larangan 6 Kali Away Usai Kericuhan di Ciamis
Ganggu Lingkungan Pemkot Surabaya Segel Usaha Potong Ayam di Tengah Kampung Bratang Gede
5 Kiat Introvert Menjadi Pemimpin Tangguh Tanpa Harus Mengubah Sifat Alami
Kenaikan Target Bansos 2026: Kemensos Wajibkan Registrasi Ulang Wajah
Prediksi Skor Flamengo vs Estudiantes: Misi Tuan Rumah Amankan Tiket Final Copa Libertadores 2026
Prediksi Skor PSBS Biak vs Barito Putera: Laskar Antasari Berpeluang Menang Telak
Prediksi Skor Alaves vs Malaga: Tuan Rumah Berpeluang Menang Satu Gol
Profil Kalam Salan, Anggota Parlemen Malaysia yang Kritik Prabowo Pakai Bahasa Jawa
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022