Trae Young Targetkan Wizards Bersaing ke Playoff NBA

JawaPos.com - Pemain Washington Wizards Trae Young bertekad membawa timnya kembali bersaing memperebutkan tiket playoff NBA setelah cedera membatasi penampilannya sepanjang musim lalu.

"Jika seseorang melewatkan hampir seluruh musim, orang-orang mudah melupakan kemampuan mereka. Saya menantikan dimulainya musim ini dan kembali menjadi diri saya yang dulu," kata Young, dikutip dari laman resmi NBA di Jakarta, Minggu.

Pemain berusia 28 tahun itu mengawali musim NBA 2026/2027 dengan membantu Wizards mengalahkan Milwaukee Bucks 128-116 pada Rabu (21/10) waktu setempat.

Young mencetak 20 poin dan 13 assist dalam pertandingan tersebut, sedangkan rekan setimnya Anthony Davis menyumbangkan 34 poin dan 12 rebound.

Washington kemudian melanjutkan tren positif dengan mengalahkan Chicago Bulls 124-120 pada Sabtu (24/10) waktu setempat. Dalam pertandingan itu, Young menyumbangkan 25 poin dan sembilan assist.

Hasil tersebut menjadi awal positif bagi Washington yang berupaya membangun kekuatan baru melalui perpaduan pemain berpengalaman dan talenta muda.

Young dan Davis bergabung dengan Wizards pada Januari lalu setelah sebelumnya memperkuat tim berbeda.

Young menjalani musim sebelumnya dengan hanya tampil dalam 15 pertandingan akibat cedera, termasuk lima laga setelah Atlanta Hawks menukarnya ke Washington.