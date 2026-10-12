Arthur Gea Tumbangkan Unggulan 3 Ben Shelton Lewat 2 Tie-Break di Shanghai Masters

Ben Shelton dan Arthur Gea (Instagram @atptour)
JawaPos.com – Arthur Gea mencatatkan kemenangan terbesar dalam kariernya setelah menyingkirkan petenis peringkat keempat dunia, Ben Shelton, pada babak ketiga Rolex Shanghai Masters.
Dilansir dari laman resmi ATP Tour pada Senin (12/10), Petenis Prancis berusia 21 tahun itu menaklukkan unggulan ketiga tersebut dengan skor 7-6(5), 7-6(3) dalam pertandingan selama dua jam tujuh menit untuk melaju ke babak keempat.
Hasil tersebut juga menjadi kemenangan pertama Gea atas petenis peringkat 10 besar dunia sekaligus pencapaian penting dalam penampilan perdananya di babak utama turnamen ATP Masters 1000.
Gea menunjukkan ketangguhan sepanjang pertandingan dengan bangkit setelah kehilangan servis ketika unggul 5-4 pada set pertama, sebelum mengamankan kemenangan melalui tie-break.
Gea kembali memperlihatkan ketenangan pada set kedua setelah kehilangan servis saat kedudukan 3-3, lalu mendominasi tie-break untuk memastikan kemenangan atas Shelton.
Gea juga mampu meredam servis pertama lawannya dan tampil efektif ketika maju ke depan net, dengan memenangi 20 dari 28 poin dalam situasi tersebut berdasarkan statistik pertandingan.
Kemenangan atas Shelton melanjutkan musim terobosan Gea yang sebelumnya meraih gelar ATP Tour pertamanya di Los Cabos pada Juli dan mencapai babak keempat Grand Slam untuk pertama kalinya di US Open.
Memulai musim di peringkat ke-241 dunia, Gea kini naik ke posisi ke-48 dalam peringkat langsung ATP berkat penampilannya di Shanghai.
Gea selanjutnya akan menghadapi Jakub Mensik pada babak keempat, sementara Shelton harus menghentikan langkahnya di Shanghai setelah kembali bertanding usai membela Amerika Serikat di Piala Davis dan sebelumnya mengalami cedera bahu.
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