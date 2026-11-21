JawaPos.com — Lutfi Masrohan menjadi starter Persebaya Surabaya melawan Java United pada pekan ke-10 Super League 2026/27 di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (21/11/2026), setelah Ernando Ari Sutaryadi dan M. Reza Arya Pratama absen karena cedera. Kiper yang akrab disapa Rohan itu membawa modal empat penyelamatan dalam 45 menit pada laga uji coba terakhirnya.

Siapa Saja Starter Persebaya Surabaya Lawan Java United? Persebaya Surabaya menurunkan Lutfi Masrohan di bawah mistar dengan Risto Mitrevski, Walber Mota, Jefferson Silva, dan Arief Catur di lini belakang.

Toni Firmansyah, Gledson Paixao, dan Francisco Rivera mengisi lini tengah, sedangkan Malik Risaldi, Miguel Pereira, dan Alex Martins melengkapi susunan 11 pemain pertama Green Force.

Empat pemain belakang itu akan menjadi rekan terdekat Rohan saat menghadapi serangan Java United.

Koordinasi mereka bisa menentukan cara Persebaya Surabaya merespons umpan silang dan bola lepas di kotak penalti, dua situasi yang menuntut keputusan cepat dari penjaga gawang dan pemain bertahan.

Di lini tengah, Toni, Gledson, dan Rivera bisa menjadi penghubung saat Persebaya Surabaya membangun serangan dari belakang.

Di depan mereka, Malik, Miguel, dan Alex memberi Green Force tiga opsi untuk menerima bola, baik ketika tim membangun serangan lewat umpan pendek maupun saat punya ruang untuk menyerang lebih cepat.

Di bangku cadangan, Muhammad Ilham menjadi opsi penjaga gawang.

Sebelas nama lain yang tersedia ialah Yusuf Meilana, Koko Ari, Rachmat Irianto, Sadida Nugraha, Ramadhan Sananta, Matheus Lagoa, Alfan Suaib, Yann Mabella, Ricky Pratama, Saddil Ramdani, dan Paulinus Apli Kapi.

Dengan 12 pemain cadangan, Persebaya Surabaya punya beberapa pilihan jika membutuhkan perubahan di tengah pertandingan.

Sananta, Lagoa, dan Mabella termasuk opsi ketika Green Force perlu menyegarkan lini serang, sementara Ilham menjadi pelapis Rohan setelah dua penjaga gawang lain masuk ruang perawatan.

Bagaimana Ernando Ari Mengalami Cedera? Ernando Ari absen melawan Java United setelah mengalami cedera engkel dalam sesi latihan, dua hari sebelum pertandingan pekan ke-10.

Chief Medical Officer Persebaya Surabaya, dr. Pratama Wicaksana Wijaya, Sp.KO, yang akrab disapa dr. Tommy, menyebut cedera itu terjadi ketika Ernando mengantisipasi bola udara.

"Ernando mengalami cedera pada bagian engkel saat latihan. Kejadiannya berlangsung dua hari sebelum game, hari Kamis, ketika dia berbenturan dengan pemain lain dalam situasi mengantisipasi bola udara," kata dr. Tommy.

Insiden pada Kamis itu membuat Ernando harus melewatkan pertandingan Sabtu di Stadion Gelora Bung Tomo.

Jarak dua hari antara benturan dan laga membuat Green Force menghadapi perubahan di posisi penjaga gawang menjelang pertandingan kandang melawan Java United.

Tim medis Persebaya Surabaya kini memantau perkembangan engkel Ernando untuk melihat kapan sang kiper bisa kembali berlatih bersama tim.

"Kami berharap dalam pekan depan atau beberapa hari ke depan kondisinya sudah membaik sehingga bisa kembali bergabung dengan tim," imbuhnya.

Kiper asal Parepare itu sudah merasakan keluhan tersebut sebelum pertandingan melawan Persija Jakarta dan ketika mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia.

Riwayat keluhan Reza mendahului benturan yang dialami Ernando pada Kamis.

Artinya, Persebaya Surabaya kehilangan dua penjaga gawang menjelang pertandingan yang sama, dengan waktu kejadian dan bagian tubuh yang mengalami cedera berbeda.

Reza telah menjalani sejumlah pemeriksaan dan tindakan dari tim medis Persebaya Surabaya serta Timnas Indonesia.

"Saat ini, Reza masih dalam observasi tim medis karena keluhannya masih dirasakan, sehingga yang bersangkutan merasa tidak dalam kondisi 100%, meskipun sejumlah tindakan medis sudah dilakukan," jelas dr. Tommy.

Keluhan yang masih terasa membuat tim medis perlu melanjutkan observasi sebelum menentukan langkah berikutnya untuk Reza.

Untuk pertandingan pekan ke-10 ini, keputusan di lapangan sudah jelas dengan Rohan masuk daftar starter dan Muhammad Ilham menempati bangku cadangan.

Apa Modal Lutfi Masrohan Menghadapi Java United? Lutfi Masrohan membawa catatan empat penyelamatan dalam 45 menit saat Persebaya Surabaya menghadapi Western Australia Football Team pada laga persahabatan internasional.

Penampilan selama satu babak itu menjadi modal Rohan sebelum dipercaya tampil sejak menit pertama melawan Java United di Super League 2026/2027.

Empat penyelamatan tersebut memberi gambaran tentang kontribusi Rohan ketika mendapat kesempatan bermain dalam uji coba.

Kini ia menghadapi tugas berbeda di Stadion Gelora Bung Tomo, yakni menjaga gawang sejak sepak mula dalam pertandingan yang menentukan perolehan poin Persebaya Surabaya.

Dengan Risto, Walber, Jefferson, dan Arief Catur di lini belakang, Rohan punya empat rekan untuk mengatur jarak dan pembagian tugas ketika Green Force bertahan.

Komunikasi mereka juga akan berpengaruh saat bola kembali ke kaki Rohan dan Persebaya Surabaya harus memilih jalur untuk memulai serangan.

Bagi Rohan, laga melawan Java United menjadi kesempatan untuk meneruskan penampilannya dari uji coba ke kompetisi.