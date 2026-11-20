JawaPos.com - Java United FC akan menghadapi tantangan berat saat bertandang ke markas Persebaya Surabaya pada pekan ke-10 BRI Super League 2026/2027.

Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Sabtu (21/11) pukul 15.30 WIB.

Laga ini menjadi ujian bagi konsistensi Java United yang tengah berada dalam tren positif.

Tim berjuluk Laskar Kepodang Emas tersebut datang dengan catatan enam pertandingan tanpa kekalahan di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

Dari enam pertandingan terakhir, Java United berhasil mengamankan empat kemenangan dan dua hasil imbang.

Catatan tersebut menjadi modal penting bagi Gustavo Franca dan rekan-rekan untuk menghadapi Persebaya yang akan mendapat dukungan langsung dari suporternya.

Meski demikian, Java United tidak ingin terlalu jauh melihat hasil pertandingan yang sudah dilewati maupun kondisi calon lawannya.

Pelatih kepala Fabio Lefundes menegaskan bahwa fokus utama timnya adalah mempersiapkan diri sebaik mungkin demi membawa pulang tiga poin dari Surabaya.

"Kami fokus untuk memastikan kinerja maksimal di pertandingan dan meraih kemenangan. Kami fokus ke tim sendiri dan tidak begitu memikirkan situasi Persebaya. Pelatih dan pemain sudah melakukan persiapan untuk memperjuangkan tiga poin," kata Fabio Lefundes, Jumat (20/11).

Di sisi lain, Persebaya memiliki catatan yang sedikit berbeda. Persebaya tercatat menelan dua kekalahan dalam enam pertandingan terakhir.

Situasi tersebut tentu menjadi perhatian, meskipun Java United tidak ingin menjadikannya sebagai patokan dalam menentukan pendekatan permainan.

Jeda kompetisi pada November juga dimanfaatkan Java United untuk meningkatkan kesiapan tim.

Fabio Lefundes bersama jajaran pelatih menggunakan waktu yang tersedia untuk menganalisis kekuatan lawan sekaligus mematangkan strategi yang akan diterapkan menghadapi Persebaya.

Persiapan tidak hanya menyangkut aspek taktikal dan fisik.

Kesiapan mental pemain juga menjadi perhatian, mengingat Java United harus bermain di hadapan pendukung tuan rumah yang dikenal memberikan atmosfer cukup kuat di Gelora Bung Tomo.

Perwakilan pemain Java United, Cleylton Santos, mengakui bahwa pertandingan melawan Persebaya bukan tantangan mudah.

Namun, dia memastikan seluruh pemain memiliki keyakinan untuk mendapatkan hasil terbaik.

"Kami tahu tantangan yang akan datang ketika melawan Persebaya di Gelora Bung Tomo. Tetapi, kami punya pikiran positif berkat persiapan yang sangat baik," ujar Cleylton Santos.

Dengan bekal enam pertandingan tanpa kekalahan, Java United tentu ingin melanjutkan catatan positif tersebut.

Namun, Persebaya juga memiliki kepentingan untuk mengamankan poin di kandang sendiri.