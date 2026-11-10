Profil Noah Adnan, Pemain Keturunan AS yang Dipanggil John Herdman ke TC Timnas Indonesia

Pelatih timnas Indonesia John Herdman saat Latihan skuad Garuda menghadapi Malaysia pada laga kedua Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Minggu (27/9/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Nama Noah Adnan menjadi sorotan setelah dipanggil John Herdman ke pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia di Bali. Berikut profil bek keturunan Amerika Serikat tersebut.
PSSI akhirnya merilis daftar pemain pilihan Herdman untuk mengikuti TC Timnas Indonesia di Bali pada 9-17 November 2026. Juru taktik asal Inggris itu menetapkan 22 pemain untuk bergabung dalam agenda tersebut.
Dari 22 pemain yang dipanggil, nama Noah Adnan menjadi sorotan. Pasalnya, ia belum menyandang status sebagai Warga Negara Indonesia (WNI), tetapi telah mendapat panggilan ke TC skuad Garuda.
Kehadiran Noah Adnan menjadi sinyal bahwa PSSI akan melakukan proses naturalisasi terhadap bek berusia 24 tahun tersebut.
Lantas, siapa Noah Adnan?
Profil Noah Adnan
Noah Adnan lahir di Maryland, Amerika Serikat, pada 21 Januari 2004. Pemain yang berposisi sebagai bek tengah itu saat ini membela Loudoun United, klub kasta kedua Liga Amerika Serikat.
Meski lahir di Amerika Serikat, pemain berpostur 187 sentimeter itu memiliki garis keturunan Indonesia. Darah Indonesia Noah Adnan diketahui berasal dari sang ayah, sedangkan ibunda tercintanya berasal dari Amerika Serikat.
Dengan begitu, tak heran jika Herdman memanggil Noah Adnan dalam TC Timnas Indonesia kali ini. Mengingat, sang pemain memiliki darah keturunan Indonesia dari sang ayah.
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