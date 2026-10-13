Harus Bugar di Setiap Laga, Thom Haye Soroti Padatnya Jadwal Persib

JawaPos.com - Pemain bintang Persib Bandung, Thom Haye, menyoroti padatnya jadwal pertandingan timnya pada musim ini.

Itu karena, tim berjuluk Pangeran Biru tersebut mengikuti empat kompetisi, yaitu BRI Super League, League Cup, Liga Champions Asia Dua, dan ASEAN Club Championship.

Empat kompetisi yang diikuti Persib berdampak pada kebugaran setiap pemain, yang menyebabkan penampilan mereka kurang maksimal di lapangan, dengan yang terbaru gagal mendapatkan kemenangan di kandang sendiri saat ditahan imbang Dewa United Banten FC 2-2 pada dua hari yang lalu.

"Satu-satunya hal yang kami lakukan sekarang adalah berusaha untuk bugar di setiap pertandingan, dan itu⁷p dari laman resmi I.League, Selasa.

Persib menjalani tujuh pertandingan sepanjang Oktober, dimulai dengan menghadapi Port FC pada Kamis lalu. Dalam laga ASEAN Club Championship tersebut, Maung Bandung meraih kemenangan 3-1.

Dengan jadwal tersebut, Persib harus melakoni pertandingan setiap tiga hari selama sekitar tiga pekan. Setelah menghadapi Dewa United, Persib dijadwalkan bertemu Viettel FC pada Rabu (14/10) dalam ajang Liga Champions Asia Dua, sebelum melanjutkan perjuangan dengan menghadapi Persik Kediri pada Minggu (18/10) di Super League.

"Sekarang rasanya, untuk di pertandingan berikutnya kami tidak melihat bagaimana memainkan tim terbaik, tapi kami melihat siapa yang sehat," tutur Thom.