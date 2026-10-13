Harus Bugar di Setiap Laga, Thom Haye Soroti Padatnya Jadwal Persib

Thom Haye soroti padatnya jadwal pertandingan Persib Bandung musim ini. (Instagram @thomhaye)
JawaPos.com - Pemain bintang Persib Bandung, Thom Haye, menyoroti padatnya jadwal pertandingan timnya pada musim ini.
Itu karena, tim berjuluk Pangeran Biru tersebut mengikuti empat kompetisi, yaitu BRI Super League, League Cup, Liga Champions Asia Dua, dan ASEAN Club Championship.
Empat kompetisi yang diikuti Persib berdampak pada kebugaran setiap pemain, yang menyebabkan penampilan mereka kurang maksimal di lapangan, dengan yang terbaru gagal mendapatkan kemenangan di kandang sendiri saat ditahan imbang Dewa United Banten FC 2-2 pada dua hari yang lalu.
"Satu-satunya hal yang kami lakukan sekarang adalah berusaha untuk bugar di setiap pertandingan, dan itu⁷p dari laman resmi I.League, Selasa.
Persib menjalani tujuh pertandingan sepanjang Oktober, dimulai dengan menghadapi Port FC pada Kamis lalu. Dalam laga ASEAN Club Championship tersebut, Maung Bandung meraih kemenangan 3-1.
Dengan jadwal tersebut, Persib harus melakoni pertandingan setiap tiga hari selama sekitar tiga pekan. Setelah menghadapi Dewa United, Persib dijadwalkan bertemu Viettel FC pada Rabu (14/10) dalam ajang Liga Champions Asia Dua, sebelum melanjutkan perjuangan dengan menghadapi Persik Kediri pada Minggu (18/10) di Super League.
"Sekarang rasanya, untuk di pertandingan berikutnya kami tidak melihat bagaimana memainkan tim terbaik, tapi kami melihat siapa yang sehat," tutur Thom.
Meski demikian, Thom mengakui dukungan militan Bobotoh tetap menjadi pelecut semangat utama bagi skuad untuk terus tampil maksimal kendati kondisi stamina tergerus jadwal padat.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Catatan Buruk Los Che Bisa Berlanjut di El Sardinero
Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: La Dea Diburu Krisis, Tim Tamu Lebih Mengenaskan
Prediksi Skor Troyes vs Marseille: Les Phoceens Bidik Pesta Gol, Misi Keluar dari Zona Degradasi!
Prediksi Skor Real Betis vs Osasuna: Rekor Pertemuan Berpihak kepada Los Verdiblancos
Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship
Prediksi Skor PSS Sleman vs PSM Makassar: Super Elang Jawa Berambisi Raih Kemenangan Pertama
Prediksi Skor Real Sociedad vs Deportivo La Coruna: Tuan Rumah Bidik Kemenangan di La Liga
Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Los Che Terdesak, Hasil Imbang Jadi Skenario Realistis
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Freiburg vs Schalke 04 di Bundesliga: Tim Tamu Punya Misi Memutus Tren Buruk
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022