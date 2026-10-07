Simak Daftar Lengkap Hasil Pengundian League Cup 2026/2027

JawaPos.com - Operator liga Indonesia I.League menggelar pengundian kompetisi Piala Liga atau League Cup 2026/2027 yang akan mempertemukan sebanyak 39 tim liga kasta pertama Super League dan kasta kedua Championship.

Dalam acara pengundian di Jakarta, Rabu, I.League menjelaskan bahwa League Cup terdiri dari lima fase mulai dari penyisian grup, babak gugur, perempat final, semifinal, dan final.

Babak penyisian yang terdiri dari 12 grup dibagi menjadi dua wilayah yaitu barat dan timur dengan empat zona (zona timur 1 dan dua serta zona barat 1 dan 2) dengan setiap zona mempertemukan sembilan klub.

League Cup juga memiliki limitasi, khususnya karena aspek keamanan. Maka klub seperti PSS Sleman dan PSIM, Persija dan Persis Solo, Arema FC dan Persebaya FC secara otomatis tidak akan berada di dalam satu grup.

Babak penyisian akan dimulai 3 November 2026. Setiap tim akan bertanding dua kali, masing-masing satu kandang dan satu kali bertandang. Selanjutnya, hanya juara grup yang akan melangkah ke babak gugur.

Pada fase tersebut, tidak ada batas wilayah sehingga akan dilakukan proses cross zone. Tim dari zona barat 1 akan berhadapan dengan zona timur 2, dan tim dari zona barat 2 akan menjajal kekuatan zona timur 1.

Penentuan tuan rumah pada fase gugur ditentukan lewat keunggulan statistik di fase penyisian.

Enam pemenang dari fase gugur akan lanjut ke perempat final bersama Borneo FC Samarinda dan Persib Bandung (yang mewakili Indonesia tampil di ajang antarklub Asia Tenggara). Penentuan matchup dan status tuan rumah di fase ini akan ditentukan melalui proses pengundian.