JawaPos.com - Bek tim nasional Indonesia Kevin Diks mencetak satu gol saat Borussia Monchengladbach bermain imbang 3-3 dengan Werder Bremen pada pekan ke-11 Liga Jerman di Stadion Weserstadion, Bremen, dikutip dari ANTARA.

Berdasarkan catatan Bundesliga, Kevin Diks bermain sebagai bek tengah dan mencetak gol melalui tendangan penalti pada menit ke-27 dalam pertandingan yang berlangsung Jumat (27/11) malam waktu setempat.

Selain gol Kevin Diks, dua gol Gladbach dicetak Franck Honorat, sedangkan tiga gol Werder Bremen disumbangkan Eren Dinkci (dua gol) dan Niclas Fullkrug.

Hasil imbang tersebut membuat Borussia Monchengladbach belum beranjak dari posisi juru kunci klasemen sementara Liga Jerman.

Gladbach membuka keunggulan pada menit ke-27 setelah eksekusi tendangan penalti Kevin Diks gagal dihentikan penjaga gawang Bremen Karl Hein.

Bremen menyamakan kedudukan pada menit ke-38 setelah tembakan Eren Dinkci membentur bagian dalam tiang sebelum masuk ke gawang Gladbach sehingga skor menjadi 1-1.

Memasuki babak kedua, Gladbach kembali unggul setelah umpan Zento Uno berhasil dikonversi menjadi gol oleh Franck Honorat pada menit ke-46.

Honorat memperbesar keunggulan Gladbach menjadi 3-1 pada menit ke-78 melalui serangan balik yang melibatkan Wael Mohya.

Bremen memperkecil ketertinggalan menjadi 2-3 pada menit ke-85 melalui gol kedua Dinkci setelah memanfaatkan bola hasil umpan silang Mick Schmetgens.

Memasuki waktu tambahan babak kedua, Bremen terhindar dari kekalahan setelah Niclas Fullkrug memanfaatkan bola pantul untuk mencetak gol pada menit ke-90+2.