JawaPos.com - Gelandang serang asal Maroko Brahim Diaz resmi memperpanjang kontrak bersama klub Liga Spanyol Real Madrid hingga 30 Juni 2031, dikutip dari ANTARA.

Dikutip dari laman resmi Real Madrid, Sabtu, klub berjuluk Los Blancos itu mengumumkan kesepakatan perpanjangan kontrak dengan Brahim pada Jumat (27/11) waktu setempat.

Pemain berusia 27 tahun tersebut pertama kali bergabung dengan Real Madrid pada Januari 2019 ketika masih berusia 19 tahun.

Selama enam musim berseragam Real Madrid, Brahim telah mencatatkan 173 penampilan di berbagai kompetisi dan turut mempersembahkan tujuh gelar juara.

Ketujuh gelar tersebut meliputi satu trofi Liga Champions, satu Piala Dunia Antarklub, satu Piala Super Eropa, dua gelar Liga Spanyol, serta dua Piala Super Spanyol.

Sebelum bergabung dengan Real Madrid, Brahim menimba ilmu di akademi Malaga sebelum pindah ke Inggris untuk bergabung dengan akademi Manchester City pada usia 14 tahun.

Bersama tim senior Manchester City pada periode 2016 hingga 2019, Brahim mencatatkan 15 penampilan dengan torehan dua gol di berbagai kompetisi serta turut meraih gelar juara Liga Inggris musim 2017/2018 dan Piala Liga Inggris.

Brahim kemudian menjalani masa peminjaman selama tiga musim bersama klub Liga Italia AC Milan pada periode 2020 hingga 2023.

Bersama klub berjuluk Rossoneri itu, Brahim mencetak 18 gol dalam 124 pertandingan serta turut mengantarkan AC Milan menjuarai Liga Italia musim 2021/2022.