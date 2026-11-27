JawaPos.com - Suporter Olympique de Marseille dan Levski Sofia terlibat kericuhan menjelang pertandingan Liga Europa di Stadion Velodrome, Jumat (27/11).

Presiden Prancis Emmanuel Macron serta Perdana Menteri Bulgaria Rumen Radev turut mengecam kekerasan yang terjadi menjelang pertandingan.

Dilansir dari Reuters, kepolisian Marseille mengonfirmasi bahwa 11 pendukung Levski Sofia mengalami luka-luka akibat kericuhan.

Sementara itu, lima korban di antaranya dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut.

Pihak Levski Sofia menyebut pendukung mereka diserang sekelompok suporter bertopeng. Para penyerang dilaporkan menggunakan tongkat pemukul dan suar (flare) dalam aksi kekerasan itu.

Dalam rekaman yang beredar, tampak sejumlah suporter yang mengenakan penutup wajah dan berjaket tebal memulai bentrokan.

Suporter itu terlihat membawa benda-benda yang dijadikan senjata, termasuk pipa logam untuk menyerang kelompok suporter lain.

Kericuhan berlangsung di antara dua bagian tribun yang dipisahkan pagar jaring. Sejumlah suporter berusaha melewati pembatas itu, sedangkan beberapa lainnya menyalakan suar (flare).

Petugas keamanan terlihat berupaya mengendalikan situasi dan menahan para pendukung yang terlibat bentrokan.

Insiden itu mendapat perhatian langsung dari Perdana Menteri Bulgaria Rumen Radev.

Melalui unggahan di Facebook, Radev mengungkapkan bahwa dirinya telah berbicara dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron mengenai serangan terhadap warga negara Bulgaria.

“Saya berterima kasih atas keterlibatan pribadinya, bantuan medis yang diberikan kepada para korban, serta langkah-langkah yang diambil untuk menjamin keselamatan warga Bulgaria,” tulis Radev.

Emmanuel Macron juga mengonfirmasi percakapannya dengan Radev. Presiden Prancis itu mengecam keras tindakan kekerasan yang menyasar pendukung Levski Sofia.

“Saya mengutuk sekeras-kerasnya tindakan kekerasan terhadap suporter Bulgaria ini. Tindakan seperti itu tidak memiliki tempat dalam olahraga maupun ruang publik, dan saya meyakinkannya bahwa tindakan tersebut tidak akan dibiarkan tanpa hukuman,” kata Macron.

Selain kecaman dari kedua pemimpin negara, Kementerian Luar Negeri Bulgaria menyatakan akan meminta penyelidikan menyeluruh terhadap kericuhan tersebut.

Pemerintah Bulgaria berupaya memastikan pemicu bentrokan dan mengungkap pihak yang bertanggung jawab atas serangan terhadap pendukung Levski Sofia.

Sementara itu, Olympique de Marseille menyatakan akan melakukan analisis internal untuk mengetahui lebih jauh kronologi kejadian.

Klub asal Prancis itu juga memastikan sedang bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam menangani insiden tersebut.