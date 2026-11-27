JawaPos.com — FIFA mengonfirmasi serangan siber yang membuat sejumlah informasi pribadi dan bisnis milik organisasi sepak bola dunia tersebut diakses secara ilegal oleh peretas.

Insiden ini menambah kekhawatiran terhadap keamanan digital lembaga internasional, terutama setelah sejumlah organisasi besar mengalami gangguan teknologi dalam beberapa pekan terakhir.

Federasi sepak bola internasional itu mengakui adanya akses tidak sah terhadap sejumlah data, meski cakupan kebocoran disebut terbatas.

FIFA juga mengecam keras tindakan pencurian dan penyebaran informasi yang berpotensi merugikan individu maupun pihak terkait.

FIFA Kecam Keras Kebocoran Data Pribadi dan Bisnis

FIFA menyampaikan kecaman melalui pernyataan resmi kepada Associated Press pada Kamis (26/11/2026), menyusul terungkapnya dugaan pencurian informasi internal organisasi.

Badan yang dipimpin Gianni Infantino tersebut menegaskan perlindungan data pribadi menjadi persoalan serius karena berkaitan langsung dengan keamanan dan privasi individu.

"FIFA mengecam sekeras-kerasnya perolehan dan publikasi informasi secara ilegal, khususnya data pribadi," demikian pernyataan FIFA kepada Associated Press.

Organisasi tersebut menilai tindakan peretas merupakan pelanggaran serius yang tidak dapat diterima dalam lingkungan kerja maupun aktivitas kelembagaan.

"Tindakan semacam itu merupakan pelanggaran privasi yang serius dan tidak dapat diterima, serta dapat menimbulkan konsekuensi signifikan bagi individu yang terdampak," lanjut pernyataan tersebut.

FIFA belum mengungkap identitas pihak yang terdampak ataupun jenis dokumen yang berhasil diakses pelaku.

Kasus ini mulai menarik perhatian publik setelah kelompok yang menamakan dirinya Handsome Boy Hacking Club mengunggah tangkapan layar melalui platform X pada pekan sebelumnya.

Kelompok tersebut mengklaim gambar yang dipublikasikan merupakan bagian dari berkas internal FIFA yang berhasil mereka peroleh.

Unggahan tersebut kemudian menghilang setelah akun yang digunakan kelompok peretas ditangguhkan oleh X.

Meski demikian, kemunculan tangkapan layar itu memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme akses terhadap informasi sensitif di lingkungan FIFA.

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Bagaimana Peretas Bisa Mengakses Informasi Internal FIFA?

Peretas diduga memperoleh akses dengan menyamar sebagai staf FIFA, bukan melalui kegagalan langsung pada sistem teknologi organisasi.

Informasi tersebut dilaporkan ESPN berdasarkan keterangan sejumlah sumber anonim yang mengetahui perkembangan insiden keamanan siber tersebut.

Menurut laporan ESPN, data yang terdampak diperkirakan kurang dari 0,1 persen dari keseluruhan informasi yang disimpan FIFA.

Angka tersebut menunjukkan cakupan kebocoran relatif kecil, tetapi tidak otomatis menghilangkan risiko terhadap pemilik informasi yang berhasil diakses.

Metode penyamaran sebagai pegawai menjadi perhatian karena menunjukkan potensi eksploitasi terhadap prosedur identifikasi dan kepercayaan internal organisasi.

Pelaku tidak selalu membutuhkan kerusakan perangkat lunak untuk memperoleh informasi apabila berhasil meyakinkan pihak tertentu mengenai identitas palsunya.

Namun, FIFA belum memberikan penjelasan terperinci mengenai teknik yang digunakan peretas ataupun tahapan akses terhadap data tersebut.

Waktu terjadinya serangan juga belum diumumkan sehingga kronologi lengkap insiden masih menyisakan sejumlah pertanyaan.

FIFA memastikan telah menjalin komunikasi dengan otoritas terkait untuk menangani persoalan tersebut melalui jalur hukum.

"FIFA bekerja sama secara erat dengan pihak berwenang terkait, termasuk aparat penegak hukum," tegas organisasi tersebut dalam pernyataan kepada Associated Press.

Mengapa Serangan Siber FIFA Memicu Kekhawatiran Lebih Luas?

Serangan terhadap FIFA muncul ketika sejumlah perusahaan teknologi dan lembaga penting menghadapi gangguan layanan digital dalam beberapa pekan terakhir.

Rangkaian peristiwa tersebut meningkatkan perhatian terhadap ketergantungan organisasi besar pada sistem komunikasi, penyimpanan data, dan layanan berbasis teknologi.

Microsoft sebelumnya mengalami gangguan layanan berskala luas yang berdampak terhadap jutaan pengguna, perusahaan, serta organisasi di berbagai negara.

Namun, perusahaan teknologi tersebut menegaskan gangguan terjadi akibat persoalan teknis, bukan serangan siber ataupun aktivitas agen kecerdasan buatan.

Sehari setelah gangguan Microsoft, Amerika Serikat mengalami kekacauan perjalanan udara yang menyebabkan otoritas penerbangan mengeluarkan perintah penghentian sementara penerbangan.

Federal Aviation Administration menyebut persoalan komunikasi yang memengaruhi pusat pengendalian lalu lintas udara sebagai penyebab gangguan tersebut.

Menteri Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat, Markwayne Mullin, kemudian menjelaskan hasil penyelidikan awal tidak menunjukkan indikasi serangan berbahaya.

Penjelasan itu penting untuk membedakan gangguan infrastruktur teknologi dengan aktivitas kriminal yang secara sengaja menargetkan sistem digital.

Tiga hari kemudian, sejumlah nasabah bank besar Amerika Serikat dan pengguna layanan transfer Zelle melaporkan kesulitan mengakses rekening secara daring.

Gangguan teknis pada JPMorgan Chase disebut menimbulkan dampak berantai terhadap sejumlah layanan dalam sistem keuangan.

Berbagai peristiwa tersebut turut memunculkan kekhawatiran mengenai perkembangan kecerdasan buatan dan kemungkinan risiko baru terhadap keamanan digital.

Kendati demikian, belum terdapat bukti langsung yang menghubungkan gangguan-gangguan tersebut dengan penggunaan AI.

Kebocoran Data Terjadi saat Kepemimpinan Gianni Infantino Disorot

Insiden keamanan siber FIFA terjadi ketika Presiden FIFA Gianni Infantino menghadapi kritik terkait rencana membuka sebagian kepentingan komersial Piala Dunia kepada investor swasta.

Usulan tersebut memicu perdebatan mengenai pengelolaan kompetisi sepak bola terbesar dunia dan pengaruh kepentingan bisnis terhadap organisasi.

Infantino mengakui proyek tersebut telah menimbulkan perpecahan yang tidak lagi sejalan dengan tujuan awal pengembangannya.

Pengakuan itu muncul ketika penolakan terhadap rencana tersebut semakin meluas di lingkungan sepak bola internasional.

UEFA bahkan dilaporkan mengancam memboikot turnamen FIFA pada masa mendatang apabila rencana tersebut tidak dibatalkan.

Ketegangan itu memperlihatkan besarnya tantangan yang dihadapi kepemimpinan FIFA dalam menjaga hubungan dengan konfederasi sepak bola.

UEFA bersama sejumlah konfederasi lain juga meningkatkan upaya mencari kandidat alternatif untuk menghadapi Infantino dalam pemilihan presiden FIFA tahun depan.

Sebelumnya, Infantino diperkirakan dapat memenangkan masa jabatan keempat tanpa menghadapi persaingan berarti.

Meski terjadi dalam periode yang sama, belum terdapat informasi yang menghubungkan serangan siber dengan perselisihan politik maupun bisnis di internal sepak bola dunia.