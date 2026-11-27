JawaPos.com - Bournemouth sukses menjaga catatan sempurna di fase liga Liga Europa 2026/2027 dengan meraih kemenangan 2-1 atas Celta Vigo dalam matchday kelima di Estadio Abanca-Balaidos pada Jumat, dikutip dari ANTARA.

Vigo unggul lebih dulu melalui gol penyerang veteran Iago Aspas sebelum klub Liga Inggris tersebut bangkit lewat dua gol dari Alvaro Rodriguez dan Rayan.

Meski harus bermain dengan 10 orang sejak babak pertama akibat kartu merah Bafode Diakite, The Cherries berhasil membalikkan keadaan sekaligus memperpanjang catatan kemenangan mereka menjadi 10 pertandingan beruntun di seluruh kompetisi.

Hasil ini membuat tim asuhan Marco Rose itu nyaman di puncak klasemen dengan 15 poin. Sedangkan Vigo terpuruk di peringkat 32 dari 36 tim dengan tiga poin, demikian laman resmi UEFA.

Pertandingan berjalan sulit bagi Bournemouth setelah Diakite diusir wasit pada menit ke-23. Bek tersebut menerima kartu merah akibat tekel terlambat terhadap Couhaib Driouech.

Keputusan itu diambil setelah wasit meninjau tayangan Video Assistant Referee (VAR) dan meningkatkan kartu kuning menjadi kartu merah.

Sebelum gol Aspas, Celta sebenarnya sempat mencetak gol lebih awal melalui Pablo Duran. Ia memanfaatkan bola muntah hasil tendangan Driouech yang gagal diamankan Michele Di Gregorio. Namun, gol tersebut dianulir karena Duran lebih dahulu berada dalam posisi offside.

Celta akhirnya membuka keunggulan melalui kapten mereka, Aspas. Setelah tendangan salto sang pemain berhasil ditepis Di Gregorio, Aspas kembali mendapatkan peluang dan melepaskan tembakan melengkung yang menghantam tiang kiri sebelum masuk ke gawang.

Bournemouth kemudian harus menghadapi situasi semakin sulit setelah kehilangan Diakite. Meski demikian, mereka tetap berusaha memberikan perlawanan. Justin Kluivert sempat mengancam melalui tembakan yang berhasil ditepis kiper Celta, Ionut Radu.

Memasuki babak kedua, Bournemouth justru berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-47. Alvaro Rodriguez menyambut umpan silang Amine Adli dengan sundulan yang gagal diantisipasi Radu. Skor menjadi 1-1.

Celta berusaha kembali unggul, tetapi peluang mereka beberapa kali digagalkan Di Gregorio. Kiper Bournemouth tersebut sukses menghalau tembakan melengkung Aspas dari luar kotak penalti.

Bournemouth akhirnya berbalik unggul pada menit ke-78. Gol kemenangan itu tercipta melalui kerja sama tiga pemain pengganti. Adrien Truffert berhasil melewati Sergio Carreira sebelum mengoper bola kepada Marcus Tavernier.

Tavernier kemudian memberikan umpan kepada Rayan yang menyelesaikannya dengan tembakan ke sudut kiri bawah gawang.

Celta sempat mencetak gol ketiga melalui Ferran Jutgla, tetapi kembali dianulir karena offside. Angel Arcos juga memperoleh peluang pada menit-menit akhir, tetapi tembakannya melebar dari sasaran.