JawaPos.com - Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) mengonfirmasi menjadi korban serangan siber yang mengakibatkan kebocoran sejumlah informasi pribadi dan bisnis secara terbatas, dikutip dari ANTARA.

“FIFA mengonfirmasi telah menjadi korban serangan siber kriminal yang mengakibatkan akses tidak sah terhadap sejumlah informasi pribadi dan bisnis,” demikian pernyataan resmi FIFA dikutip dari The Athletic, Kamis (26/11).

FIFA mengecam keras tindakan perolehan dan penyebaran informasi secara ilegal, terutama yang berkaitan dengan data pribadi.

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Organisasi tersebut juga menegaskan bahwa pelanggaran privasi semacam itu tidak dapat diterima karena berpotensi menimbulkan konsekuensi serius bagi individu yang terdampak.

Insiden tersebut terungkap pada Kamis dan kini tengah diselidiki bersama otoritas terkait serta aparat penegak hukum.

“Tindakan semacam itu merupakan pelanggaran privasi yang serius dan tidak dapat diterima, serta dapat menimbulkan konsekuensi signifikan bagi individu yang bersangkutan,” lanjut pernyataan tersebut.

Meski telah mengonfirmasi insiden tersebut, FIFA belum mengungkap secara terperinci kapan peretasan terjadi maupun jenis dokumen spesifik yang berhasil diakses oleh pelaku.

Sebelum pernyataan resmi FIFA dirilis, kelompok peretas bernama Handsome Boy Hacking Club sempat mengunggah sejumlah tangkapan layar yang diklaim sebagai dokumen internal FIFA melalui platform X pada pekan lalu.

Tiga hari kemudian, kelompok tersebut mengindikasikan keterlibatannya dengan merespons unggahan yang menyebut lebih dari 12 gigabyte berkas internal FIFA telah bocor.