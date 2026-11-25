JawaPos.com - Inter Milan akan menjamu VfB Stuttgart pada matchday kelima fase liga Liga Champions 2026/2027. Kembalinya Lautaro Martinez menjadi tambahan kekuatan bagi Nerazzurri yang memburu kemenangan ketiga di kompetisi tersebut.

Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadio Giuseppe Meazza atau San Siro, Kamis (26/11/2026) pukul 03.00 WIB. Laga tersebut menjadi kesempatan bagi Inter untuk memperbaiki posisi sekaligus mengejar Stuttgart yang unggul satu poin di klasemen sementara.

Stuttgart saat ini mengoleksi tujuh poin dan menempati peringkat ke-14. Sementara itu, Inter berada satu tingkat di bawahnya dengan enam poin dari empat pertandingan.

Perjalanan Inter di Liga Champions musim ini sempat mengalami hambatan. Tim asuhan Cristian Chivu mengawali fase liga dengan kekalahan 1-2 dari Real Madrid dan 3-4 saat menghadapi Club Brugge.

Namun, Nerazzurri berhasil bangkit dalam dua pertandingan berikutnya. Mereka mengalahkan Shakhtar Donetsk dengan skor 1-0, kemudian menang meyakinkan 3-0 di markas Feyenoord.

Kemenangan atas Feyenoord menjadi modal berharga bagi Inter. Yann Bisseck, Francesco Pio Esposito, dan Piotr Zielinski masing-masing mencetak satu gol dalam pertandingan tersebut.

Meski demikian, performa Inter belum sepenuhnya konsisten. Mereka baru saja bermain imbang 4-4 melawan Atalanta dalam lanjutan Serie A, Minggu (22/11/2026).

Pada pertandingan tersebut, Pio Esposito tampil impresif dengan mencetak hat-trick. Inter bahkan sempat unggul 4-2, tetapi gagal mempertahankan keunggulan setelah Atalanta menyamakan kedudukan melalui penalti pada menit-menit akhir.

Hasil tersebut menjadi pengingat bagi Chivu bahwa keseimbangan permainan masih harus diperbaiki. Inter memiliki lini serang yang produktif, tetapi mereka tidak boleh terlalu mudah memberikan ruang kepada lawan.

Kabar baik datang dari Lautaro Martinez. Kapten Nerazzurri tersebut telah kembali bermain sebagai pemain pengganti ketika menghadapi Atalanta setelah sebelumnya absen karena cedera.

Lautaro berpeluang kembali masuk starting XI untuk memperkuat lini depan. Dia bisa menjadi pasangan Pio Esposito yang sedang berada dalam kepercayaan diri tinggi setelah mencetak tiga gol pada pertandingan sebelumnya.

Namun, Inter tetap perlu memperhatikan kondisi lini tengah. Hakan Calhanoglu mengalami masalah cedera dan harus ditarik keluar ketika menghadapi Atalanta. Situasi tersebut bisa memengaruhi pilihan Chivu dalam menyusun komposisi pemain.

Di kubu lawan, Stuttgart datang dengan catatan yang cukup baik di fase liga. Tim asuhan Sebastian Hoeness mengawali kompetisi dengan kemenangan 3-1 atas Viking dan 3-0 di markas Slovan Bratislava.

Mereka kemudian bermain imbang 1-1 melawan Atletico Madrid sebelum kalah 0-2 dari Galatasaray. Hasil tersebut membuat Stuttgart mengoleksi tujuh poin dan berada di atas Inter dalam klasemen sementara.

Meski baru saja menelan kekalahan di kompetisi Eropa, Stuttgart tetap memiliki potensi untuk merepotkan tuan rumah. Salah satu pemain yang patut diperhatikan adalah Ermedin Demirovic, yang mencetak hat-trick ketika menghadapi Viking pada pertandingan pembuka fase liga.

Deniz Undav juga bisa menjadi pilihan penting di lini depan. Kombinasi para penyerang Stuttgart berpotensi menjadi ancaman apabila Inter kembali kesulitan menjaga kedalaman pertahanan.

Dari sisi performa, Stuttgart menunjukkan kemampuan menyerang yang cukup baik di Liga Champions. Mereka mencetak enam gol dalam dua pertandingan pertama, meskipun produktivitas tersebut menurun dalam dua laga berikutnya.

Inter memiliki keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri. Kembalinya Lautaro juga bisa memberikan variasi serangan, terutama dalam memanfaatkan peluang di kotak penalti.

Namun, Stuttgart bukan lawan yang bisa dianggap remeh. Mereka hanya tertinggal satu poin dari Inter dan memiliki motivasi untuk mempertahankan posisi di atas Nerazzurri.

Pertandingan diperkirakan berlangsung ketat. Inter sedikit lebih diunggulkan karena faktor kandang dan tambahan kekuatan di lini depan. Namun, Stuttgart tetap berpeluang mencuri gol jika mampu memanfaatkan celah pertahanan tuan rumah.

Jika Lautaro dan Pio Esposito mampu membangun kerja sama yang efektif, Inter berpeluang mengamankan tiga poin. Nerazzurri diprediksi menang tipis dalam pertandingan ini.