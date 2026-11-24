JawaPos.com - Pelatih Real Madrid Jose Mourinho optimistis Vinicius Junior mampu menemukan kembali performa terbaiknya setelah melewati periode sulit dalam beberapa pekan terakhir. Mourinho bahkan memastikan pemain asal Brasil itu akan menjadi starter saat Real Madrid menghadapi PSV Eindhoven di Liga Champions, Rabu (25/11).

Vinicius sebelumnya harus menjalani hukuman larangan bermain selama empat pertandingan di kompetisi domestik karena menjambak rambut pemain Villarreal dan melakukan protes berlebihan kepada wasit. Situasi itu membuat posisinya di tim utama mulai tergeser oleh pemain anyar Yan Diomande.

Namun, Vinicius perlahan kembali ke performa terbaiknya ketika Real Madrid mengalahkan Celta Vigo dengan skor 2-1 pada Minggu (22/11). Masuk sebagai pemain pengganti, Vinicius terlibat dalam proses terciptanya kedua gol Los Blancos.

Jose Mourinho pun menilai Vinicius masih memiliki banyak waktu untuk kembali mencapai level permainan terbaiknya. Menurut pelatih asal Portugal itu, usia sang pemain bukan penghalang untuk mempertahankan kualitas fisik maupun performanya.

“Saya pikir dia akan kembali ke potensi maksimalnya. Dia masih muda. Terkadang, ketika pemain mendekati usia 30, 32, atau 33 tahun, mereka tidak mampu lagi mempertahankan kondisi fisik ideal,” kata Mourinho dikutip dari ESPN.

Mourinho juga menyinggung kemungkinan seorang pemain kehilangan motivasi seiring bertambahnya usia. Namun, Mourinho tidak melihat persoalan itu dalam diri Vinicius. Mourinho menilai pemain berusia 26 tahun itu memiliki karakter positif.

“Ada pemain yang mencapai usia itu dan kehilangan motivasi. Namun, Vini masih muda. Dia sudah memenangkan segalanya. Dia anak yang sangat baik dan memiliki empati yang tinggi, dan itu merupakan hal mendasar. Sekarang dia juga sudah menunjukkan keterlibatan yang sangat positif saat menghadapi Celta,” ujar Mourinho.

Mourinho turut mengingat kembali insiden yang melibatkan Vinicius ketika Real Madrid menghadapi Villarreal pada 11 Oktober. Dalam pertandingan itu, Vinicius sempat mencetak gol penting, tetapi golnya dianulir. Vinciusi lalu menerima kartu merah akibat menarik rambut pemain lawan dalam rangkaian insiden itu.

Menurut Mourinho, kejadian itu mungkin memengaruhi perkembangan performa dan kepercayaan diri sang pemain. Hukuman larangan bermain selama empat pertandingan di kompetisi domestik juga membuat sang pemain kehilangan kesempatan untuk menjaga konsistensinya.

“Saya ingat ketika dia mengubah jalannya pertandingan melawan Villarreal. Dia mencetak gol yang seharusnya menjadi gol penting, tetapi kemudian dianulir dan dia harus absen selama empat pertandingan. Mungkin hal itu mengganggu momentum perkembangannya dan proses kembalinya kepercayaan diri,” jelas Mourinho.

Meskipun demikian, Mourinho memastikan Vinicius akan tampil sejak menit pertama ketika Real Madrid menjamu PSV Eindhoven. Mourinho berharap sang pemain dapat kembali menunjukkan kualitas terbaiknya.