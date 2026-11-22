JawaPos.com - Sassuolo akan menghadapi Genoa pada pekan ke-12 Serie A 2026/2027. Pertandingan di MAPEI Stadium Città del Tricolore, Minggu (22/11/2026) pukul 21.00 WIB, menjadi kesempatan bagi tuan rumah untuk mengakhiri tren negatif.

Laga ini sekaligus menandai pertandingan pertama Roberto D'Aversa sebagai pelatih baru Sassuolo. Ia mendapat tugas berat untuk membangkitkan tim yang tengah mengalami penurunan performa.

Sassuolo saat ini berada di peringkat ke-17 klasemen sementara dengan koleksi delapan poin dari 11 pertandingan. Mereka harus segera mendapatkan hasil positif agar tidak semakin dekat dengan zona degradasi.

Situasi semakin sulit karena Sassuolo datang dengan catatan lima kekalahan beruntun di kompetisi liga. Dalam periode tersebut, mereka sudah kebobolan 19 gol. Secara keseluruhan, gawang Sassuolo telah kemasukan 29 gol sepanjang musim ini.

Jay Idzes Jadi Andalan di Lini Belakang Kondisi lini belakang tentu menjadi perhatian utama D'Aversa. Bek Timnas Indonesia, Jay Idzes, diperkirakan kembali menjadi andalan untuk mengawal pertahanan Sassuolo.

Namun, tugas Idzes tidak akan mudah. Genoa memiliki sejumlah pemain yang bisa memberikan ancaman melalui kombinasi serangan dan pergerakan dari lini kedua.

Di sisi lain, Genoa datang dengan kondisi relatif lebih baik. Tim asuhan Daniele De Rossi tersebut menempati peringkat ke-13 dengan koleksi 13 poin.

Mereka juga berhasil mengumpulkan sembilan poin dari lima pertandingan terakhir sebelum menghadapi Sassuolo. Meskipun sempat kalah 1-2 dari AC Milan, performa Genoa menunjukkan perkembangan positif.

Catatan pertemuan kedua tim juga lebih berpihak kepada Genoa. Mereka berhasil memenangkan empat pertandingan terakhir melawan Sassuolo di Serie A, termasuk dua kemenangan saat bermain di kandang lawan.

Debut D'Aversa dan Peluang Kembalinya Berardi Meski demikian, Genoa tetap harus mewaspadai perubahan yang mungkin terjadi setelah pergantian pelatih di kubu tuan rumah. Kehadiran D'Aversa bisa memberikan motivasi tambahan bagi pemain Sassuolo untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya.

D'Aversa memiliki sejumlah pekerjaan rumah, terutama membenahi organisasi pertahanan dan meningkatkan kepercayaan diri pemain.

Kabar baiknya, Domenico Berardi berpeluang kembali memperkuat Sassuolo setelah menjalani latihan bersama tim selama sepekan. Kehadirannya bisa menambah pilihan di sektor serangan.

Namun, Sassuolo dipastikan tidak diperkuat Vasilije Adzic dan Cristian Volpato. Fedde Leysen serta Ismael Koné juga harus menepi karena cedera.

Sementara itu, Genoa masih menunggu perkembangan kondisi Morten Frendrup yang mengalami masalah pada pergelangan kaki.

Prediksi Susunan Pemain Sassuolo vs Genoa Untuk pertandingan ini, Sassuolo diperkirakan menggunakan formasi 4-3-2-1 dengan Arijanet Muric sebagai penjaga gawang. Jay Idzes berpotensi berduet dengan Duje Caleta-Car di jantung pertahanan.

Sementara Genoa diprediksi menggunakan skema 3-4-2-1 dengan Justin Bijlow di bawah mistar dan Milutin Osmajic sebagai ujung tombak.

Prediksi Skor Sassuolo vs Genoa Melihat kondisi kedua tim, Genoa memiliki peluang lebih besar untuk membawa pulang kemenangan. Konsistensi permainan dan catatan pertemuan menjadi modal penting bagi tim tamu.

Sassuolo memang berpotensi mendapatkan energi baru dari pergantian pelatih. Namun, membenahi pertahanan dalam waktu singkat bukan pekerjaan mudah bagi D'Aversa.

Jay Idzes dan rekan-rekannya harus tampil lebih disiplin jika tidak ingin kembali kehilangan poin di hadapan pendukung sendiri.

Genoa diprediksi mampu memanfaatkan persoalan tersebut untuk mencuri kemenangan. Sassuolo tetap berpeluang mencetak gol, tetapi tim tamu dinilai memiliki modal lebih baik.