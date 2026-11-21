JawaPos.com - Athletic Bilbao akan berhadapan Espanyol dalam lanjutan La Liga 2026/2027 pada Jumat, 20 November 2026.

Pertandingan yang berlangsung di Stadion San Mamés ini menjadi kesempatan bagi Athletic Bilbao untuk memanfaatkan keuntungan kandang dan mengamankan tiga poin.

Athletic Bilbao diperkirakan tampil agresif sejak awal pertandingan. Dukungan suporter dan kemampuan membangun serangan dari berbagai sisi lapangan bisa menjadi modal penting bagi Los Leones.

Mereka juga perlu menjaga konsentrasi di lini belakang agar tidak memberikan kesempatan kepada Espanyol untuk melakukan serangan balik.

Berdasarkan prediksi statistik dari StatsUltra, Athletic Bilbao memiliki peluang kemenangan sebesar 57 persen, sedangkan Espanyol berada di angka 17 persen.

Kemungkinan hasil imbang mencapai 26 persen. Model tersebut memperkirakan gol harapan kedua tim berada di angka 1,8 berbanding 0,9, dengan skor 1-0 sebagai hasil yang paling mungkin.

Espanyol tetap berpotensi memberikan perlawanan meskipun berstatus sebagai tim tamu. Mereka perlu bermain disiplin dan memaksimalkan setiap peluang untuk mengimbangi tekanan tuan rumah.

Jika mampu bertahan dengan baik, Espanyol bisa membuat pertandingan berjalan lebih sulit bagi Athletic Bilbao.

Melihat keunggulan kandang dan hasil analisis statistik, Athletic Bilbao lebih difavoritkan untuk memenangkan pertandingan.