JawaPos.com - Seorang operator drone meminta maaf kepada Manchester United pada Jumat (20/11) setelah merekam sesi latihan perdana Mauricio Pochettino di Carrington.

Rekaman yang sempat diunggah ke YouTube CC Overview itu saat ini telah dihapus.

Insiden perekaman sesi latihan Manchester United menggunakan drone menjadi viral setelah rekaman itu beredar di media sosial.

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Rekaman itu diambil pada Kamis (19/11), saat Mauricio Pochettino memimpin sesi latihan pertamanya setelah resmi menangani Manchester United.

Dalam pernyataan yang diunggah di kanal YouTube, sang operator drone mengaku tindakannya merupakan bentuk kesalahpahaman.

“Kesalahan penilaian sepenuhnya dari pihak saya menyebabkan saya merekam sebagian sesi latihan Manchester United di Carrington. Meskipun penerbangan itu sah menurut hukum yang mengatur penggunaan drone, saya sepenuhnya mengakui bahwa tindakan saya itu tidak etis,” tulis CC Overview.

Pemilik akun CC Overview menjelaskan, tujuan awalnya hanya untuk mengabadikan momen Mauricio Pochettino mengenakan perlengkapan latihan Manchester United.

“Tujuan saya adalah menampilkan Mauricio Pochettino dalam balutan seragam latihan United agar bisa dilihat oleh para pendukung untuk pertama kalinya,” lanjut dia.

Namun, operator itu mengaku keliru karena berasumsi bahwa hanya aktivitas pemanasan yang akan terlihat dari rekaman drone.

Dia juga mengira sesi latihan tersebut terbuka dan dapat diliput berbagai media.

“Saya juga keliru berasumsi bahwa sesi pelatihan tersebut akan terbuka bagi berbagai media. Saya ingin meminta maaf kepada Manchester United, Mauricio Pochettino, dan para pemain atas tindakan saya," ucap CC Overview.

"Saya sungguh berharap tindakan itu tidak memengaruhi hasil pertandingan mana pun,” lanjut sang operator.

Setelah menyadari tindakannya, pemilik akun CC Overview memutuskan menghapus video itu dari kanal YouTube miliknya.

CC Overview juga menegaskan bahwa Liverpool maupun klub sepak bola lain tidak terlibat dalam keputusan merekam sesi latihan Manchester United di Carrington.

Manchester United sendiri dijadwalkan menghadapi Liverpool pada Minggu (22/11).

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